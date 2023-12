Eredivisieclubs opgelet: aanvaller met 123 duels voor FC Twente mag bijna met andere clubs praten

De jaarwisseling nadert met rasse schreden en dat betekent niet alleen dat de transfermarkt bijna weer de deuren opent, maar ook dat spelers met aflopende contracten over een paar dagen met andere clubs mogen praten. Dat geldt ook voor (34). De linksbuiten speelde in het verleden 123 duels voor FC Twente en staat momenteel onder contract bij KVC Westerlo.

De naam Chadli zal bij veel trouwe Eredivisievolgers nog wel een of meerdere belletjes doen rinkelen. De aanvaller verruilde AGOVV in de zomer van 2010 voor FC Twente, twee maanden nadat de Tukkers zich in Breda tot kampioen van Nederland hadden gekroond. Chadli was in Enschede de opvolger van Miroslav Stoch en groeide evenals zijn voorganger uit tot publiekslieveling. In zijn eerste seizoen was hij meteen goed voor dertien doelpunten en zeven assists in alle competities.

Na 123 wedstrijden, 40 doelpunten en 26 assists vertrok Chadli in de zomer van 2013 voor ruim acht miljoen euro naar Tottenham Hotspur. De Belg droeg vervolgens het shirt van West Bromwich Albion en AS Monaco, alvorens in 2019 op huurbasis bij Anderlecht terug te keren in zijn thuisland. De headlines halen deed hij vooral dankzij zijn optredens in de nationale ploeg. Zo maakte hij in de kwartfinale tegen Japan tijdens het Wereldkampioenschap van 2018 in Rusland in minuut vier van de blessuretijd de winnende (3-2). Zijn laatste interland dateert inmiddels van 2 juli 2021, op het EK tegen Italië (1-2 verlies).

Op clubniveau streek Chadli na zijn huurperiode bij Anderlecht neer bij Basaksehir en KVC Westerlo. Bij die laatste club staat hij nog altijd onder contract, maar de vraag is dus hoe lang nog. “Ook dit seizoen wordt Chadli weer afgeremd door lichte blessures, waardoor hij nog maar elf wedstrijden speelde”, schrijft Het Nieuwsblad. “Over een nieuw contract bij Westerlo werd er daarom ook nog niet gesproken. Chadli lijkt nog niet van plan om te stoppen en is nog wel in staat om een nieuw (buitenlands) avontuur aan te gaan.”