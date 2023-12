Wilfred Genee over geheim Vandaag Inside: 'Hij is onmisbaar'

René van der Gijp is onmisbaar voor het succes van Vandaag Inside. Dat stelt presentator Wilfred Genee althans over zijn collega-analist, op wie nog weleens wat kritiek is. De voormalig voetballer voelde in het begin weinig voor meer politiek en andere onderwerpen in de talkshow, maar is inmiddels bijgedraaid.

Inmiddels heeft Van der Gijp zich aangepast aan het format en is hij weet van hele grote waarde. “Hij is onmisbaar. Het programma verliest meteen aan kwaliteit als hij er niet is. Dan wordt het een normale talkshow. Het is juist de combinatie van ons drieën die zo onderscheidend is”, stelt Genee bij Voetbal International.

“Hij zat ook niet zo te wachten op die politieke uitzendingen, maar toen het eenmaal liep, heeft hij zich heel erg vermaakt en denk ik dat we samen een aantal topshows hebben neergezet”, vervolgde de presentator, die ook lovend is over de bijna 75-jarige Johan Derksen.

“Dit ís zijn leven. Daar heb ik grote bewondering voor. De energie die hij er iedere keer nog in kan steken; dat is niet normaal. Je vraagt je af waar de man het vandaan haalt. Aan de andere kant, als je achter de geraniums gaat zitten, ben je zo weg. Dus misschien is het wel goed dat hij door blijft gaan”, aldus Genee.