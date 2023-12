Wilfred Genee weet Bas Nijhuis niet te overtuigen: 'Nee, dat laat ik aan jou over'

Scheidsrechter Bas Nijhuis zien we bijkans vaker buiten het veld dan binnen de lijnen. In de online-rubriek In de Wandelgangen van Vandaag Inside blikt de arbiter samen met Wilfred Genee terug op het afgelopen jaar én spreekt hij zijn ambities voor 2024 uit.

Het fluiten van wedstrijden is al lang niet meer de enige bezigheid van de 46-jarige Tukker. Hij heeft naar eigen zeggen 'daarnaast heel veel leuke dingen' gedaan in 2023. "Jij schnabbelt je helemaal kapot, hè?", vraagt Genee, maar dat valt volgens Nijhuis wel mee. Toch heeft hij het maar druk met zijn nevenactiviteiten. Zo is de Enschedeër te boeken als gastspreker of als trouwambtenaar en nam hij met diezelfde Genee een heuse carnavalskraker op, wat hij zelf als 'hoogtepunt van het jaar' betitelt.

Voor volgend jaar hoopt Nijhuis 'gewoon' zijn wedstrijden te blijven fluiten, maar ook buiten het veld actief te blijven. Op de vraag van Genee of hij een tv-programma zou willen presenteren moet de arbiter even nadenken, maar de presentator probeert hem te overtuigen. "SBS heeft een gat, zeker nu Matthijs (van Nieuwkerk, red.) niet is gekomen." Daar geeft Nijhuis hem gelijk in: "Ja, dan is er ruimte én budget, natuurlijk." Toch zullen we hem niet snel in die rol gaan zien, bezweert hij: "Nee, dat laat ik aan jou over Wilfred."

Genee heeft zelf echter andere zaken aan zijn hoofd. Naast zijn presenteerwerk is hij recent door een bekende artiest benaderd om voor een vol GelreDome op te gaan treden als zanger, zo onthult hij. "Ik denk dat jij daar heel goed valt", voorspelt Nijhuis.