Van Hanegem maakt zich zorgen over Feyenoord-aanwinst: 'Helemaal niks meer van over'

Willem van Hanegem lijkt zich zorgen te maken over de vorm van . De aanvaller verruilde Dinamo Zagreb afgelopen zomer voor Feyenoord en ging veelbelovend van start, maar worstelt inmiddels al geruime tijd met zijn vorm. Volgens Van Hanegem is Ivanusec niet de enige zomeraanwinst die het momenteel niet op z’n heupen heeft. Ook kan De Kromme niet echt bekoren.

Feyenoord roerde zich afgelopen zomer al in een vroeg stadium op de transfermarkt en haalde onder anderen Ramiz Zerrouki, Thomas Beelen en Ayase Ueda naar De Kuip. De Rotterdammers wilden zich ook nog graag versterken met een vleugelaanvaller en kwamen in die zoektocht uit bij Ivanusec. Dinamo Zagreb wilde hem echter niet zomaar laten gaan. De Kroatische topclub moest zich via de voorrondes zien te kwalificeren voor het hoofdtoernooi van de Champions League en kon de hulp van Ivanusec daarbij goed gebruiken.

De Kroaten slaagden er echter niet in zich te plaatsen voor de play-offs. Na de uitschakeling door AEK Athene gingen de seinen op groen voor Ivanusec en had hij zijn transfer naar Feyenoord eindelijk te pakken. De verwachtingen waren hoog en zijn start in Rotterdam was ook zeker niet verkeerd. Hij verzorgde bij zijn debuut tegen FC Utrecht meteen een assist. Van Hanegem was direct onder de indruk van wat hij zag. “Die man heb ik zien spelen bij FC Utrecht, dat was zijn eerste wedstrijd. Hij speelde linksbuiten en was echt goed, die gozer”, zegt Van Hanegem in de Willem&Wessel Podcast van het Algemeen Dagblad.

Van Hanegem plaatst daar inmiddels wel de kanttekening bij dat FC Utrecht heel slecht aan het seizoen was begonnen en op dat moment misschien wel ‘op z’n slechtst’ was. “Hij moest ze nog wel steeds passeren en dat deed hij ook geweldig, maar na zijn blessure is er helemaal niks meer van over”, aldus de voormalig Oranje-international. Ivanusec raakte in de thuiswedstrijd tegen Celtic in de Champions League geblesseerd en moest daardoor een paar weken toekijken. Hij is inmiddels weer een paar weken fit, maar slaagt er niet meer in de ploeg bij de hand te nemen. Dat geldt volgens Van Hanegem ook voor Stengs. “Ik hoopte dat hij het door zou gaan zitten, maar opeens is het ook droevig om te zien.”