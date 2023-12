Zaakwaarnemer Bergwijn: 'Hoe kunnen zij in de spiegel kijken, de auto instappen en naar Ajax rijden?'

Nathan van Kooperen heeft zijn bedenkingen bij de manier waarop Ajax momenteel wordt geleid. De zaakwaarnemer van meerdere Ajacieden vraagt zich af waarom bepaalde personen nog altijd deel uitmaken van de bestuursstructuur.

Van Kooperen, werkzaam bij makelaarskantoor Muy Manero en de belangenbehartiger van onder meer Steven Bergwijn, Silvano Vos en Jay Gorter, merkt dat er veel is veranderd na het vertrek van Marc Overmars in februari 2022. Nadien was er ‘van bovenaf geen goede organisatie’, stelt Van Kooperen in een interview met Het Parool.

“Van de mensen die daarna zijn binnengehaald en er nu nog zitten, ik wil hun namen niet noemen, begrijp ik niet hoe zij nog in de spiegel kunnen kijken na wat ze hebben laten gebeuren. Hoe stappen zij in de auto en rijden ze naar Ajax?”, vraagt de zaakwaarnemer zich af.

Van Kooperen komt in het interview ook terug op een veelbesproken tweet die hij afgelopen zomer plaatste. Hij noemde Ajax een koopclub na het binnenhalen van Sivert Mannsverk, die concurreert met zijn cliënt Vos. “Je handelt weleens uit emotie”, verklaart Van Kooperen. “Met Sven Mislintat hadden we de afspraak dat er een plan was met Silvano en dat op zijn plek geen nieuwe spelers van buiten zouden komen. We waren onaangenaam verrast dat dit toch gebeurde. Hij heeft trouwens ook goede dingen gedaan, zoals contracten afsluiten met verschillende salarissen voor wel of niet in de Champions League spelen.”