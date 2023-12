Zaakwaarnemer Guido Albers ontkracht groot transfergerucht over Ajax-talent

Gabriël Misehouy wordt al enige tijd nadrukkelijk gelinkt aan een overstap naar Manchester City. Het jonge talent van Ajax beschikt momenteel over een aflopende verbintenis, waardoor er geruchten gingen dat hij in beeld was bij de Engelse grootmacht. Zaakwaarnemer Guido Albers geeft bij de Pantelic Podcast van FC Afkicken veel duidelijkheid over de toekomst van Misehouy.

Voetbal International meldde begin december dat het achttienjarige talent een aanbieding op zak zou hebben van Manchester City. Misehouy zou ‘de boot hebben afgehouden’ in contractbesprekingen met Ajax. Klinkklare onzin, aldus Albers. “Ik zal heel eerlijk zijn: ik heb nog nooit met City gesproken. En ik heb nog nooit met een buitenlandse club gesproken”, begint de zaakwaarnemer van Misehouy.

“Mijn enige doel met Gabriël is Ajax 1 halen. Ik heb nog nooit met andere clubs gesproken”, voegt Albers er aan toe. Met deze uitspraken geeft de zaakwaarnemer grote duidelijkheid over de toekomst van de Amsterdammer. Albers heeft echter wel een hekelpuntje bij Ajax. “Als je op je zestiende meetraint met het eerste en op je achttiende nog steeds niet bij het eerste zit, dan is er iets misgegaan in de begeleiding. Dat verwijt ik Ajax.”

Misehouy baalt zelf ook van de gang van zaken bij Ajax. In de zomer uitte hij via Instagram zijn ongenoegen over het gebrek aan speeltijd bij de Amsterdammers. De Nederlander deelde een foto van hemzelf met een onderschrift in het Engels. “Men zegt dat je geduld moet blijven hebben, maar wat als de tijd opraakt?”, schreef hij, vertaald naar het Nederlands.