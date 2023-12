Zerrouki verklapt wat Celtic-speler tegen hem zei na penalty-moment in eerste helft

Feyenoord-middenvelder heeft verklapt wat Celtic-verdediger tegen hem zei na het penalty-moment van woensdagavond in het Champions League-duel tussen beide clubs in Glasgow. De Franse scheidsrechter Benoît Bastien wees na een halfuur spelen naar de stip nadat de Feyenoorder zijn tegenstander kort vasthield, waarop de Ier Scales naar de grond ging.

Luis Palma benutte het buitenkansje vanaf elf meter en schoot Celtic naar een 1-0 voorsprong in het laatste groepsduel in de Champions League, waarin voor beide clubs al niets meer op het spel stond. Feyenoord kwam tien minuten voor tijd via Yankuba Minteh langszij, maar ging toch met lege handen naar huis omdat Gustaf Lagerbielke in blessuretijd bij de tweede paal de 2-1 in het voordeel van de Schotten tegen het net kopte.

Artikel gaat verder onder video

Voor de camera's van RTL reageert Zerrouki op het moment waarbij de bal op de stip ging. "We hebben wat contact met elkaar, in mijn ogen veel te licht voor een penalty", begint de Algerijn. "In eerste instantie waarschuwt de scheids, hij (Scales, red.) raakt mij aan en ik raak hem wat aan. Vervolgens wordt die corner genomen, hij duwt mij eerst. Ik heb wat contact met hem, maar veel te licht voor een penalty", herhaalt de oud-speler van FC Twente nog maar eens.

Scales was bovendien op het veld zo eerlijk om toe te geven dat Zerrouki het met bovenstaande lezing bij het rechte eind had. "De speler van Celtic zei zelf ook tegen mij dat hij het absoluut geen penalty vond. Dus ik denk dat dat wel genoeg zegt." De Algerijn trekt er desondanks een les uit: "Misschien wat minder contact maken. Ja, natuurlijk, je hebt altijd leermomenten."