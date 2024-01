ADO komt met de schrik vrij: twee late treffers voorkomen bekerblamage

ADO Den Haag is dinsdagavond ternauwernood ontsnapt aan een blamage in de KNVB Beker. De huidige nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie stevende tegen de amateurs van Excelsior Maassluis lang af op een 1-0 nederlaag, maar trok dankzij twee late doelpunten alsnog aan het langste eind: 1-2. Daardoor plaats niet Excelsior Maassluis, maar ADO zich dus voor de kwartfinale van het bekertoernooi.

Het onderkomen van Sparta Rotterdam vormde zondagavond het strijdtoneel voor de ontmoeting tussen ADO en Excelsior Maassluis. De ploeg uit Den Haag beleefde afgelopen vrijdag nog een spectaculaire hervatting in de Keuken Kampioen Divisie. ADO won met 5-3 van De Graafschap, klom daardoor naar de tweede plaats en beleefde dus een uitstekende generale voor het treffen met Excelsior Maassluis. De amateurs, die actief zijn in de tweede divisie, kwamen dit jaar nog niet in actie.

Artikel gaat verder onder video

ADO was vanzelfsprekend de grote favoriet voor het bereiken van de volgende ronde. Niet alleen omdat het zelf bovenin meedraait in de Keuken Kampioen Divisie, maar ook omdat Excelsior Maassluis in de tweede divisie op slechts de zeventiende plaats stond. ADO was desalniettemin gewaarschuwd, want Excelsior Maassluis verbaasde eerder dit bekertoernooi al vriend en vijand door FC Volendam te verslaan. Ondanks die waarschuwing liet ADO zich compleet verrassen. Wat heet. Na nog geen veertig seconden was het al raak voor Excelsior Maassluis, dat via een rake kopbal van Kevin Dercks uit een verre inworp dus een superstart kende.

ADO moest dus meteen aan de bak, maar speelde lange tijd in aanvallend opzicht heel weinig klaar. Het gevaarlijkste Haagse moment in de eerste pauze werd mede mogelijk gemaakt door gepruts in de achterhoede van Excelsior Maassluis. Die leverde de bal zomaar in bij ADO en daar leek Daryl van Mieghem van te profiteren, ware het niet dat hij nog voordat hij het doel onder vuur kon nemen tegen de grasmat werd gewerkt. Het had veel weg van een overtreding, maar de scheidsrechter wilde er niks van weten.

De slechte eerste helft was voor ADO-trainer Darije Kalezic reden om in te grijpen bij de start van het tweede bedrijf. Naast Joel Ideho en Silvinho Esajas maakte ook Henk Veerman zijn rentree. ADO was meteen dicht bij de gelijkmaker, maar een Excelsior Maassluis-verdediger kon de bal nog net voor de lijn wegwerken. De amateurs kwamen in de tweede helft nog amper van de eigen helft, maar stevenden desondanks heel lang af op een 1-0 overwinning. Daar stak Jort van der Sande met een treffer in minuut 83 echter een stokje voor. Een verlenging leek er aan te pas moeten komen, maar Veerman besliste de wedstrijd in de laatste minuut van de reguliere speeltijd alsnog in Haags voordeel.