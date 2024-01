Alex Schalk tekent contract en keert na bijna tien jaar terug op de Nederlandse velden

(31) keert na negen en een half jaar in het buitenland te hebben gespeeld terug in Nederland. De Bomber van Breda tekent een contract tot medio 2025 bij ADO Den Haag. De residentieclub neemt 'De Bomber van Breda' transfervrij over van het Japanse Urawa Red Diamonds.

FCUpdate-journalist Mounir Boualin kwam op 2 januari jongstleden met de primeur dat ADO en Schalk in gesprek waren over een terugkeer van de spits naar Nederland. Het nieuws veroorzaakte beroering onder een deel van de supporters van NAC Breda, de club waar Schalk de jeugdopleiding doorliep en debuteerde in het betaald voetbal. De Brabanders waren naar verluidt eveneens geïnteresseerd om de verloren zoon terug naar Nederland te halen, maar het is dus ADO dat er met de spits vandoor gaat.

ADO maakt vrijdagavond, niet lang na de sensationele 5-3 zege die de club bij de hervatting van de Keuken Kampioen Divisie boekte op De Graafschap, bekend dat Schalk een contract voor anderhalf seizoen heeft ondertekend. Daarin is een optie opgenomen voor een extra jaar, waardoor hij tot medio 2026 aan de club verbonden zou kunnen blijven.

Schalk speelde na zijn NAC-periode, die werd onderbroken door een halfjaar op huurbasis bij PSV, in Nederland nog voor Go Ahead Eagles voordat hij in de zomer van 2015 zijn vleugels uitsloeg. Na periodes bij Ross County (Schotland) en Servette FC (Zwitserland) belandde hij in 2022 in Japan. Met Uruwa Red Diamonds nam hij in december 2023 nog deel aan het WK voor clubteams. In de halve finale, waarin Schalk het laatste halfuur meedeed, was Champions League-winnaar Manchester City echter een maatje te groot. Na de 0-3 nederlaag tegen de Engelsen ging ook de wedstrijd om de derde plaats, tegen het Egyptische Al-Ahly verloren (2-4). Schalk kwam in die wedstrijd 25 minuten voor tijd in het veld, achteraf waren dat zijn laatste speelminuten in Japanse dienst.

"We zijn verheugd dat we Alex mogen verwelkomen in Den Haag", zegt technisch directeur Joris Mathijsen over de komst van Schalk. "“Voor de voorhoede zochten we eveneens een versterking", vervolgt de oud-international. "Deze hebben we met de komst van Alex Schalk kunnen invullen. De afgelopen jaren heeft Alex zich in het buitenland laten gelden en nu wil hij ADO Den Haag helpen met het verwezenlijken van onze ambities. Het spreekt voor zich dat we blij zijn dat we Alex aan onze selectie mogen toevoegen.”