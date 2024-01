Afrika Cup-deelname Minteh op de tocht: spelers Gambia weigeren af te reizen naar Ivoorkust

Het is nog maar de vraag of Feyenoord-aanvaller en zijn teamgenoten van Gambia daadwerkelijk deel gaan nemen aan de Afrika Cup. Het toernooi gaat zaterdag van start in Ivoorkust, op maandag 15 januari zou Gambia voor het eerst in actie komen, tegen Senegal. De spelers weigeren voorlopig echter om af te reizen naar het organiserende land.

Het Algemeen Dagblad bericht woensdagmiddag dat het 'hommeles' is tussen de 27-koppige selectie en de Gambiaanse voetbalbond. De spelers zouden pas bereid zijn op het vliegtuig richting Ivoorkust te stappen als de bond de bonus die hen in het vooruitzicht was gesteld bij plaatsing voor de eindronde daadwerkelijk is overgemaakt.

De bondscoach van Gambia, de Belg Tom Saintfliet (die in Nederland trainer was van Telstar en later technisch directeur van FC Emmen), verwacht dat het wel los zal lopen. "Zolang mijn spelers niet betaald worden, weigeren ze om naar de Afrika Cup af te reizen. De kans bestaat dus dat we niet zullen deelnemen aan het toernooi", erkent hij tegenover de Belgische krant Gazet van Antwerpen. Toch denkt hij niet dat dat scenario werkelijkheid gaat worden: "Ik denk dan ook niet dat het zover zal komen. De bond en de regering zullen wel plooien. Een deelname aan een eindtoernooi kan je hier niet zomaar laten schieten", aldus Saintfliet.

Minteh werd eerder op de woensdag door databureau Opta nog getipt als potentiële smaakmaker van het toernooi. Gambia, eind december de nummer 126 van de FIFA-ranglijst, is evenwel ingedeeld in een loodzware groep. Na Senegal, de winnaar van het toernooi van 2021, neemt de ploeg het ook nog op tegen Guinee (vrijdag 19 januari) en vijfvoudig winnaar Kameroen (dinsdag 23 januari).