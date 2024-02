'Ajax onderhandelt met FC Twente over permanente transfer'

Ajax is met FC Twente in gesprek over een definitieve transfer van linksback . De 22-jarige verdediger speelde het voorbije seizoen al op huurbasis voor de Tukkers, keerde afgelopen zomer terug in Amsterdam maar heeft daar nauwelijks uitzicht op speelminuten.

Het nieuws over Salah-Eddine wordt woensdagavond gemeld door Tubantia-clubwatcher Leon Ten Voorde in samenwerking met zijn Algemeen Dagblad-collega (en Ajax-watcher) Johan Inan. "De Enschedese club bekijkt op dit moment de mogelijkheden om Anass Salah-Eddine per direct over te nemen van Ajax", leest het. Het initiatief voor de deal zou uit Amsterdam zijn gekomen: "De linkervleugelverdediger is in de voorbije dagen door Ajax aangeboden bij FC Twente."

De actieve houding van Ajax valt mogelijk te verklaren door de problemen die de club ondervindt om de deal met Borussia Dortmund over Julian Rijkhoff rond te maken. De club wil de spits uit Purmerend, die de jeugdopleiding van Ajax in de zomer van 2021 verliet voor die van de Duitsers, graag terughalen maar de Raad van Commissarissen zou alleen akkoord gaan met een deal als er eerst spelers verkocht worden.

Salah-Eddine kwam afgelopen seizoen, mede door de concurrentie van Gijs Smal, tot veertien competitiewedstrijden namens FC Twente. Daarin werd hij bovendien regelmatig gebruikt als centrale middenvelder of zelfs linksbuiten, aangezien hij ook op die posities uit de voeten kan. Sinds zijn zomerse terugkeer in Amsterdam kwam hij negen keer binnen de lijnen in een officiële Ajax-wedstrijd, waarvan zeven keer als invaller. Daarnaast speelde Salah-Eddine tien wedstrijden voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Zijn contract in Amsterdam loopt nog tot medio 2025.