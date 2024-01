Gazzetta weet meer over strijd Ajax en Juventus om komst van Jordan Henderson

La Gazzetta dello Sport heeft meer informatie over de strijd tussen Ajax en Juventus om (33) deze winter binnen te halen. Afgaande op de berichtgeving van de roze Italiaanse sportkrant lijken de Amsterdammers op financieel gebied zeker niet kansloos om de voormalig-aanvoerder van Liverpool over te nemen van zijn huidige werkgever, het Saudische Al-Ettifaq.

De krant weet bovendien te melden dat Ajax en Juve op dit moment de enige clubs zijn die in de race zijn voor de komst van Henderson, die in Saudi-Arabië een fors salaris opstrijkt maar desondanks alweer zou willen vertrekken. Vanuit de Engelse Premier League zou nog geen concrete belangstelling bestaan, al wordt niet uitgesloten dat die er alsnog gaat komen. Hoe dan ook, om belastingtechnische redenen zou een terugkeer in Engeland voor Henderson bepaald niet voordelig zijn.

Juventus' technisch directeur Cristiano Giuntoli ziet in Henderson een uitstekende aanwinst, zowel in de breedte als qua kwaliteiten, maar de Italiaanse topclub heeft niet de mogelijkheid om in de buurt te komen van zijn huidige salaris. Henderson strijkt bij Al-Ettifaq naar verluidt acht ton per week op, wat een jaarsalaris van meer dan 40 miljoen euro zou betekenen. Juventus zou inzetten op een huurdeal voor anderhalf seizoen, niet bereid zijn een huursom neer te leggen maar wel een jaarsalaris van 1,5 miljoen euro te betalen.

Henderson speelt pas sinds afgelopen zomer voor Al-Ettifaq. Daarvoor droeg hij sinds 2011 het shirt van Liverpool; namens die club mocht hij in 2019 als aanvoerder de gewonnen Champions League in ontvangst nemen. Sinds zijn overkomst naar Al-Ettifaq, dat wordt getraind door Liverpool-legende Steven Gerrard en waar ook Georginio Wijnaldum onder contract staat, kwam Henderson negentien keer in actie. Mede met het oog op het EK van komende zomer zou hij echter terug willen keren naar Europa. De 81-voudig international werd de afgelopen maanden door bondscoach Gareth Southgate, ondanks zijn vertrek naar Saudi-Arabië, 'gewoon' opgeroepen voor de Engelse ploeg en maakte in november in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Malta (2-0) zijn laatste minuten in het shirt van The Three Lions.