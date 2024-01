Ajax zorgt voor woedende reacties bij eigen fans: 'Schaam me voor de club die het geworden is'

Ajax heeft tijdig afscheid genomen van . De Amsterdammers tastten afgelopen zomer nog diep in de buidel voor de komst van de Georgische aanvaller, maar hij kwam in de eerste seizoenshelft in slechts negen wedstrijden in actie en wist daarin geen sterke indruk te maken. Ajax-fans reageren desondanks niet enthousiast op zijn vertrek. Een aantal vindt het ‘zonde’ dat hij het in Amsterdam niet op zijn gebruikelijke positie heeft mogen laten zien.

Na het vertrek van Mohammed Kudus naar West Ham United was Ajax er alles aan gelegen om nog een aanvaller met veel scorend vermogen aan de selectie toe te voegen. Toenmalig Ajax-trainer Maurice Steijn had op dat moment al de beschikking over Brian Brobbey en Chuba Akpom, maar Sven Mislintat achtte het nodig om nóg een spits naar Amsterdam te halen. De keuze viel op Mikautadze. De Georgische aanvaller had zich vorig seizoen met 23 doelpunten in de Ligue 2 in de kijker gespeeld van vele clubs, maar koos voor het verhaal van Ajax en Mislintat.

Achteraf is altijd makkelijk praten, maar Mikautadze zal ongetwijfeld spijt hebben van zijn keuze voor Ajax. Zijn prestaties in Frankrijk en het bedrag dat de Amsterdammers voor hem over hadden, zorgen voor hoge verwachtingen. Mikautadze was het seizoen immers goed begonnen. In de eerste drie wedstrijden in de Ligue 1 was het twee keer raak voor FC Metz. Mikautadze hoopte die goede start een passend vervolg te geven in Nederland. Hij mocht een paar dagen na zijn presentatie in de Johan Cruijff ArenA van Steijn tegen Fortuna Sittard meteen in de basis beginnen, maar na het 0-0 gelijkspel in Limburg klonken al de eerste kritische geluiden.

Een nieuwe kans in de basis liet vervolgens twee maanden op zich wachten. Steijn was toen al weg. John van ’t Schip gunde Mikautadze op bezoek bij Almere City een basisplaats. Niet als spits, maar als aanvallende middenvelder. Ook in de voorgaande wedstrijden waarin hij mocht opdraven speelde hij niet als diepste aanvaller, de positie waarop hij in Frankrijk zo’n uitstekende indruk had gemaakt. Mikautadze kon op bezoek bij Almere City niet brengen waarop Van ’t Schip had gehoopt en kwam uiteindelijk alleen nog tegen Vitesse en heel even tegen AEK Athene in actie.

Het seizoen maakt hij op huurbasis af bij FC Metz, de club die hem afgelopen zomer dus nog voor veel geld verkocht aan Ajax. Het snelle vertrek van Mikautadze uit Amsterdam valt niet bij iedereen goed. “Jammer, was niet erg overtuigend maar ook vrijwel niet op zijn positie gespeeld. Benieuwd of hij bij Metz wel uitblinkt”, reageert op X iemand onder het bericht van Ajax. “Zonde, had hem toch wel eens in de spits willen zien in de competitie”, schrijft een ander. Dat Mikautadze bij Ajax weinig tot niet in de spits heeft gespeeld, wordt de club door meerdere gebruikers niet in dank afgenomen. “Nooit een kans gehad op zijn eigen positie, in de spits. Ik schaam me voor de club die Ajax geworden is”, leest het zelfs.