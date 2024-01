Ajax-fans worden massaal uitgelachen in Engeland: ‘Dit is zó gênant, is dit een parodie?!’

De komst van heeft veel losgemaakt in Amsterdam. Met de beoogde nieuwe leider haalde Ajax eindelijk de gewenste winterversterking in huis, en hier zijn de fans maar wat blij mee. Dit blijkt uit een nieuw record dat de Engelsman neerzette: nog nooit is het shirt van een speler binnen 24 uur zó vaak aangeschaft als het truitje met de naam van Henderson achterop. In Engeland heeft men hier de grootste lol mee.

“Ajax meet de eerste week altijd wat shirtverkoop van een speler doet nadat deze is aangetrokken. Volgens de club is het shirt van Henderson het snelst verkopende shirt ooit”, schreef AjaxLife vrijdagochtend. In Engeland hebben voetballiefhebbers dit nieuws ook opgevangen, en dit zorgt niet alleen voor lol, maar ook voor verbazing.

