‘Ajax doet spoedig een aanbieding voor 22-jarige middenvelder’

Ajax is voornemens op korte termijn aan te kloppen bij Fluminense voor de diensten van (22). Dat meldt het Braziliaanse UOL althans. De Amsterdammers zijn dringend op zoek naar versterking voor het middenveld.

Het is een publiek geheim dat de huidige nummer vijf van de Eredivisie deze maand het liefst een ervaren controleur toevoegt aan de selectie. Om die reden is de vermeende interesse in Martinelli opvallend te noemen. De Braziliaan speelt zijn wedstrijden weliswaar vooral op de positie voor de defensie, maar is ‘pas’ 22 jaartjes jong. Hij speelde wel al 169 wedstrijden voor Fluminense. Volgens UOL volgt Ajax de verrichtingen van Martinelli al maanden op de voet en keek het vooral met veel interesse naar diens optredens in de Copa Libertadores.

Dat toernooi, ook wel bekend als de Zuid-Amerikaanse variant van de Champions League, werd gewonnen door Fluminense. De Brazilianen waren op 4 november jongstleden met 1-2 te sterk voor Boca Juniors. Martinelli verscheen aan de aftrap. Hij maakte onlangs ook zijn opwachting tijdens het Wereldkampioenschap voor clubteams. Martinelli verzorgde een assist in de halve finale tegen El Ahly en deed ook negentig minuten mee in de eindstrijd tegen Manchester City, dat duidelijk een paar maatjes te groot was (4-0). Martinelli heeft bij Fluminense een contract tot medio 2025.