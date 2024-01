Ajax heeft eindelijk één lichtpuntje en slaat buiten het veld een gigantische slag

Ajax heeft donderdagochtend vol trots bekendgemaakt dat het contract met kledingsponsor Adidas met maar liefst zes seizoenen is verlengd. Sinds 2000 werkt de Amsterdamse club al samen met Adidas en dat zal minstens tot 2031 zo blijven. Het is voor de Amsterdamse club een grote commerciële slag die geslagen wordt, aangezien Adidas en Ajax goed zorgen voor de nodige inkomsten van de verkoop van merchandise.

De afgelopen seizoenen zijn de inkomsten aan de verkoop van merchandise flink gegroeid. Ajax spant daarin de kroon in de Nederlandse competitie, want in het seizoen 2022/23 wist het volgens De Telegraaf een bedrag van 36 miljoen euro binnen te slepen. Dat is drie keer zo veel dan Feyenoord, dat uitkomt op twaalf miljoen euro. Ook op PSV loopt Ajax op dit vlak ver voor, want de inkomsten aan merchandise leverde de Brabantse club in dat seizoen acht miljoen euro op. Laatstgenoemde club lijkt door een nieuwe deal met Puma wel te gaan groeien. De verwachting is dat de club een bedrag van tien miljoen per jaar gaat aantikken met de verkoop van artikelen, zo weet het Eindhovens Dagblad.

Commercieel gezien lijkt het voor Ajax een uitstekende zet te zijn om langer door te gaan met Adidas als kledingsponsor. Het is voor de Amsterdamse een lichtpuntje in sportief barre tijden. Ajax kent een zwaar Eredivisie-seizoen en heeft afgelopen zomer bakken met geld uitgegeven aan spelers die niet renderen. Financiële inkomsten aan merchandise kan de Amsterdamse club dan ook goed gebruiken.

Menno Geelen, commercieel directeur in Amsterdam, heeft verheugd gereageerd op de contractverlenging: "Niet alleen in het aantal teams is de samenwerking met Adidas over de jaren uitgebreid; op alle vlakken is ons partnerships gegroeid. Wat voor mij de samenwerking ook bijzonder maakt, is dat Adidas áltijd achter ons staat. Niet alleen bij het Europese succes of de twee reeksen van meerdere landstitels op een rij, maar ook in de jaren dat het minder ging. Dat ze ook nu vertrouwen houden in ons partnership en voor geruime tijd verlengen is tekenend", besluit Geelen.