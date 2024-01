Ajax kan drie Mislintat-aankopen deze winter nog slijten: 'Die zal uiteindelijk wel zwichten'

Ajax kan voor het sluiten van de winterse transfermarkt, op 1 februari om 23.59 uur, nog afscheid nemen van drie aankopen die afgelopen zomer werden gedaan door toenmalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat naar Amsterdam werden gehaald. De interesse van Burnley en Nottingham Forest in Carlos Forbs was al bekend, maar ook aan en wordt nog getrokken.

Forbs kwam afgelopen zomer voor veertien miljoen euro over van Manchester City, maar is er in zijn eerste halfjaar nog niet in geslaagd een basisplaats af te dwingen. Desondanks zou hij nog niet staan te springen om naar de nummer zestien (Nottingham Forest) of de nummer negentien (Burnley) van de Premier League te gaan verkassen. Voetbal International-verslaggever Tim van Duijn legt in de Pak Schaal Podcast uit dat de Portugees hoopt te profiteren van een mogelijk vertrek van aanvoerder Steven Bergwijn, wiens positie Forbs zou kunnen overnemen. Toch vermoedt Van Duijn dat het uiteindelijk toch tot een (tijdelijke) overstap naar Engeland gaat komen: "Die zal uiteindelijk wel zwichten."

Daarnaast zou ook Akpom nog kunnen vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA. Mislintat was afgelopen zomer nog bereid om ruim 12 miljoen euro voor de Engelse spits neer te tellen, maar ook hij is niet verzekerd van een plek bij de eerste elf. Hoewel Akpom recentelijk zelf al aangaf voor zijn kansen te willen blijven gaan, zou het Franse Lille OSC inmiddels een bod in Amsterdam hebben neergelegd.

Verder wordt ook aan Tahirovic getrokken. In tegenstelling tot bovengenoemd duo staat de twintigjarige Bosniër, die voor 7,5 miljoen euro werd overgenomen van AS Roma, wél regelmatig in de basisopstelling van trainer John van 't Schip. Met Jordan Henderson heeft Ajax echter een geduchte concurrent voor zijn positie op het middenveld gehaald, terwijl ook de van een blessure terugkerende Branco van den Boomen op 'zes' uit de voeten kan. Van Duijn heeft begrepen dat Tahirovic Duitse interesse geniet: "Van SC Freiburg, dacht ik". De kans dat Tahirovic nog vertrekt acht hij echter klein, maar: "De transferwindow is nog acht dagen open", aldus Van Duijn.