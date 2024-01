Ajax reageert met verbazing op RKC-besluit: 'Wij herkennen ons daar niet in'

Ajax heeft met verbazing kennis genomen van het besluit van RKC Waalwijk om op zondag 21 januari geen supporters mee te nemen naar de onderlinge ontmoeting in de Johan Cruijff ArenA. De club uit Noord-Brabant schreef donderdagmiddag dat er onder zowel de stewards als een ‘grote’ groep supporters ‘geen draagvlak’ is om over negen dagen af te reizen naar de hoofdstad. Ajax begrijpt er weinig van.

RKC trapt de tweede seizoenshelft in de Eredivisie vrijdagavond af met een thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo. De Waalwijkers vinden zich momenteel terug op de zestiende plaats en hebben slechts drie punten meer dan FC Volendam en Vitesse. De onderlinge verschillen in het rechterrijtje zijn echter dusdanig klein dat RKC bij een overwinning meteen een aantal plaatsen kan stijgen. Een driepunter tegen Heracles Almelo is dan ook meer dan welkom, ook met het bezoek aan Ajax in het vooruitzicht.

De ploeg van trainer Henk Fraser hoeft in het stadion van de Johan Cruijff ArenA dus niet te rekenen op support vanuit het uitvak. RKC meldde donderdagmiddag dat na overleg met zowel de stewardorganisatie als de supportersvereniging is gebleken dat er ‘geen draagvlak’ is om naar Amsterdam af te reizen. De club uit Waalwijk noemt ‘vervelende ervaringen in voorgaande seizoenen’ als reden, zonder daar dieper op in te gaan. Ajax baalt van het besluit. “Vanuit Ajax vinden wij het erg jammer en zijn tevens verrast dat de supporters van RKC besloten hebben de wedstrijd te boycotten”, reageren de hoofdstedelingen bij De Telegraaf.

“Wij herkennen ons niet in de door RKC aangedragen punten”, gaat de reactie verder. “Onvrede over de gang van zaken is destijds niet gerapporteerd of op een andere manier kenbaar gemaakt, waardoor er ook geen evaluatie heeft plaatsgevonden. Feit is wel dat er vorig jaar in de ArenA is opgetreden tegen supporters van RKC die antisemitische spreekkoren scandeerden en aanhangers van hen die vanuit het bezoekersvak bier gooiden naar naastgelegen vakken. Wij staan open voor gesprekken over de ontvangst van bezoekers uit Waalwijk bij toekomstige wedstrijden in Amsterdam.”