Brobbey had grote moeite met kritiek: 'De uitspraken van hem raakten me'

heeft in een uitgebreid interview met De Telegraaf toegeven dat de uitspraken van Ronald Koeman hem niet in de koude kleren gingen zitten. Tijdens een uitzending van Rondo, waarin de bondscoach te gast was, oordeelde Koeman vernietigend over de Ajax-spits. Brobbey had hier de nodige moeite mee.

“Dan vraag ik me af: wat doe je dan bij de clubs waar je bent geweest, als spits? En met alle respect, dat John Bosman nu de spitsentrainer wordt waar Brobbey naar uitkijkt… Hoe lang zit Brobbey al bij Ajax? Hij is tussendoor naar Leipzig gegaan, is teruggekomen, speelde niet… Als technische staf ga je dan toch ook extra je best doen?”, sprak Koeman in november bij het programma van Ziggo Sport.

Artikel gaat verder onder video

Brobbey, die dit seizoen ook al forse kritiek te verwerken kreeg van Marco van Basten, reageert tegenover De Telegraaf op de uitspraken van de analisten. “Vooral de uitspraken van de bondscoach raakten me. In het spelershotel van Oranje zei ik dat ik er graag met hem over wilde praten. Hij vond dat hij me meer had moeten beschermen. En daarna was het ook klaar voor me”, zegt de spits.

Brobbey was in de eerste seizoenshelft een van de lichtpuntjes van crisisclub Ajax. De sterke spits herpakte zich na een moeizame start en produceerde tot dusverre acht doelpunten in de Eredivisie. In de Europa League bleek de pas 21-jarige aanvaller van waarde met drie goals in acht wedstrijden.