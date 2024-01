Witte rook nog niet aanstaande bij Ajax: 'Hij is één van de opties'

Ajax kijkt deze maand niet alleen naar versterking voor de hoofdmacht, maar hoopt ook het beloftenteam van nieuwe impulsen te voorzien. De Amsterdammers zijn daarom bezig de rentree van mogelijk te maken. De 18-jarige spits uit Purmerend maakte ruim twee jaar geleden de overstap naar Borussia Dortmund, maar heeft daar weinig perspectief. Een hereniging tussen Ajax en Rijkhoff laat echter nog even op zich wachten.

Dat vertelt Kelvin de Lang, die voorlopig de taken van technisch directeur op zich neemt bij Ajax, in gesprek met het Algemeen Dagblad althans. Rijkhoff speelde bijna tien jaar in de jeugdopleiding van de Amsterdammers, alvorens in de zomer van 2021 de overstap te maken naar Borussia Dortmund. Daar laat hij dit seizoen een goede indruk achter bij de Onder-19. Zo was hij in de U19-Bundesliga West in acht wedstrijden goed voor zeven doelpunten en drie assists. In de groepsfase van de UEFA Youth League was het vier keer raak in zes wedstrijden.

Ajax hoopt Rijkhoff terug te halen als versterking voor Jong Ajax. Witte rook is echter nog niet aanstaande. “Nog niet. Of we ermee bezig zijn… We willen er wel een spits voor Jong Ajax bij”, vertelt De Lang. “Daar spelen nu buitenspelers in de punt van de aanval. Het zou fijn zijn als dat lukt. Julian is één van de opties, ook omdat we hem kennen en omdat hij bij Borussia Dortmund niet veel aan bod komt.” Zo maakte Rijkhoff nog geen minuten voor het tweede elftal van de Duitse grootmacht. Bij Ajax zal hij de kans krijgen om zich via de beloftenploeg naar een plek in de hoofdmacht te spelen. Die nam een paar dagen geleden afscheid van Georges Mikautadze. De Georgiër streek afgelopen zomer nog voor een bedrag van zestien miljoen euro neer in Amsterdam, maar kwam er in de eerste seizoenshelft niet aan te pas en maakt het seizoen op huurbasis af bij FC Metz.

De wens om Rijkhoff terug te halen naar Amsterdam heeft niks te maken met het vertrek van Mikautadze, vertelt De Lang. “Dat kunnen we met de huidige selectie wel opvangen”, aldus de tijdelijke technisch directeur van de huidige nummer vijf van de Eredivisie. John van ’t Schip heeft met Brian Brobbey en Chuba Akpom momenteel twee centrumspitsen tot zijn beschikking. Mikautadze is van nature eveneens een spits, maar mocht zich bij Ajax niet tot nauwelijks op die positie laten zien. Mocht hij opdraven, was dat voornamelijk áchter de spits of op de flanken. Die laatste positie hoopt Ajax eventueel te versterken, maar volgens De Lang moeten de supporters niet teveel verwachten deze maand. “Ik snap dat supporters graag iets zien gebeuren, maar het moeten verstandige keuzes zijn en we moeten niet zomaar opportunistisch gaan handelen.”