Ajax-aankoop terug op trainingsveld, maar: 'Hij is nog lang niet klaar om te spelen'

De rentree van Sivert Mannsverk bij Ajax is voorlopig niet aanstaande. De middenvelder raakte eind september geblesseerd aan zijn hiel en traint inmiddels weliswaar weer mee met de groep, maar hij is ‘nog lang niet klaar’ om te spelen. Dat vertelt John van ’t Schip in de aanloop naar het uitduel met Heracles Almelo.

Ajax telde op de slotdag van de afgelopen zomerse transferwindow zes miljoen euro neer voor de komst van Mannsverk. De middenvelder kreeg van Maurice Steijn op bezoek bij FC Twente de kans om zich vanaf het begin te laten zien, maar zakte evenals zijn ploeggenoten door het ijs en werd al in de rust vervangen. Nadien behoorde hij nog wel tot de selectie voor de ontmoetingen met Olympique Marseille (3-3) en Feyenoord (0-4), maar in beide wedstrijden kwam hij niet in actie.

Ajax meldde een paar dagen na de dramatisch verlopen Klassieker tegen Feyenoord dat Mannsverk zich had geblesseerd aan zijn hiel en voorlopig aan de kant zou staan. Hij zit inmiddels al vier maanden in de lappenmand. Zijn rentree op het trainingsveld heeft hij inmiddels gemaakt, maar zijn eerste wedstrijdminuten sinds 17 september laten voorlopig op zich wachten. “Mannsverk traint sinds deze week weer met de groep mee. Hij is nog lang niet klaar om te spelen, maar wel mooi om te zien dat hij weer op het veld staat”, klinkt het namens Van ’t Schip.

De rentree van Branco van den Boomen lijkt er daarentegen wel aan te zitten komen. Van den Boomen raakte begin november geblesseerd aan zijn knie. “Hij is op de weg terug. Hij heeft laatst een scan gehad en die zag er goed uit. Van den Boomen kan dus zijn trainingsarbeid gaan opvoeren”, aldus Van ’t Schip.