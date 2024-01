'Ajax moet vrezen: ook Bayern München en Borussia Dortmund hebben sterkhouder op de korrel'

De toekomst van blijft de gemoederen bezighouden. De 17-jarige verdediger is dit seizoen een van de en misschien wel het enige lichtpuntje bij Ajax, dat er alles aan gelegen is om diens in de zomer van 2025 aflopende contract open te breken. Hato wordt echter meer en meer in verband gebracht met een overgang naar een Europese topclub. Naast Arsenal en Chelsea zouden ook Bayern München en Borussia Dortmund de Nederlander op de korrel hebben.

Het is in 2023 ontzettend hard gegaan met Hato. De linkspoot debuteerde in januari vorig jaar in de hoofdmacht van Ajax en was in de laatste wedstrijden van het afgelopen seizoen al niet meer uit de basiself van toenmalig trainer John Heitinga weg te denken. Ook onder diens opvolger Maurice Steijn was Hato onomstreden en dat is er na het vertrek van de Hagenaar en de aanstelling van John van ’t Schip niet minder op geworden. Integendeel zelfs. Onder Van ’t Schip droeg Hato al twee keer de aanvoerdersband.

In de tussentijd debuteerde de verdediger ook nog in het Nederlands elftal. De ontwikkeling van Hato blijft uiteraard niet onopgemerkt. Hij wordt inmiddels al een tijdje gelinkt aan Arsenal, dat overweegt om hem na dit seizoen naar Londen te halen. Hato zou ook bij Chelsea op het lijstje staan om de defensie te versterken en nu schijnen ook Bayern München en Borussia Dortmund hem dus in het vizier te hebben. Dat meldt Bild althans. “Defensiejuweel Hato is op 17-jarige leeftijd al aanvoerder en heeft dit seizoen tot nu toe geen enkele minuut gemist in de Eredivisie”, schrijft het Duitse medium.

Ook Bild meldt dat Ajax op dit moment druk bezig is met de contractverlenging van Hato. “Of zit zal lukken, blijft echter twijfelachtig. Na een horrorstart staat Ajax momenteel op de vijfde plaats in de competitie. In de Europa League bereikte de crisisclub ternauwernood de derde plaats in de groepsfase, maar heeft het toch nog kans op het bereiken van de achtste finales (van de UEFA Conference League, red.)”, blijft het tot dusver zeer teleurstellende seizoen van de Amsterdammers uiteraard niet onopgemerkt bij de oosterburen. Volgens Bild wordt Hato ‘herhaaldelijk vergeleken’ met Matthijs de Ligt. Niet alleen omdat Hato al op zijn zestiende zijn profdebuut maakte en op zijn zeventiende de aanvoerdersband om de arm heeft. “De verdediger komt eveneens uit de jeugdopleiding van Ajax en werd later op 18-jarige leeftijd officieel benoemd tot aanvoerder”, schrijven de Duitsers over De Ligt, sinds de zomer van 2022 actief voor Bayern München.