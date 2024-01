'Ajax en Sevilla op hoofdlijnen akkoord: Amsterdammers bedingen doorverkooppercentage'

Het lijkt niet meer de vraag óf, maar wanneer Stanis Idumbo-Muzambo zich speler van Sevilla mag noemen. De middenvelder van Jong Ajax is in Amsterdam in het bezit van een na dit seizoen aflopend contract, waardoor de hoofdstedelingen deze maand al afscheid van hem willen nemen. Ajax en Sevilla hebben in ieder geval een akkoord bereikt over de transfersom. Dat meldt Mike Verweij althans.

De Ajax-watcher van De Telegraaf schrijft maandagmiddag dat Ajax en Sevilla ‘op hoofdlijnen’ overeenstemming hebben over de transfersom voor de 18-jarige Idumbo-Muzambo. “Dat melden bronnen rondom Sevilla, dat zelf nog tot overeenstemming moet zien te komen met het Belgische talent”, leest het. Fabrizio Romano meldde een paar dagen geleden al dat Idumbo-Muzambo hard op weg is naar Spanje. Ajax nam de middenvelder in de zomer van 2021 over van KAA Gent. Via de Onder-17 en Onder-18 sloot hij afgelopen zomer definitief aan bij Jong Ajax. Daarvoor kwam hij 23 keer in actie en was hij goed voor drie doelpunten.

Artikel gaat verder onder video

Idumbo-Muzambo werd de afgelopen weken ook in verband gebracht met een overgang naar Tottenham Hotspur, maar het wordt dus Sevilla. Ajax was er gezien het aflopende contract van de middenvelder alles aan gelegen om hem deze maand nog van de hand te doen. Volgens Verweij ontvangt de club uit Amsterdam de gebruikelijke opleidingsvergoeding van zo’n 300.000 euro. Die kan door middel van bonussen nog met enkele tonnen oplopen. “Daarnaast is een percentage van de transfersom bij doorverkoop bedongen”, voegt Verweij er nog aan toe.