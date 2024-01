Verweij noemt 'groot probleem' in onderhandelingen tussen Ajax en Henderson

Het is zeker geen uitgemaakte zaak dat Ajax nog voor het verstrijken van deze transferwindow de nieuwe werkgever wordt van . De Amsterdammers maken concreet werk van de komst van de Engelsman, maar volgens Mike Verweij is momenteel niet alleen diens huidige werkgever Al-Ettifaq het probleem. Ook Ajax en Henderson zijn er nóg niet met elkaar uit. Het obstakel: de duur van het contract.

“Het ligt voor Ajax in de mogelijkheden om een akkoord te bereiken met Henderson, ze weten wat hij wil verdienen”, zegt Ajax-watcher Verweij maandag in de podcast Kick-off van De Telegraaf. Henderson werd de afgelopen week ook in verband gebracht met een terugkeer naar Engeland en in het voorbije weekeinde kwam ook de belangstelling van Juventus naar buiten, maar zowel een rentree in de Premier League als een overstap naar de Oude Dame lijkt niet tot de serieuze mogelijkheden te behoren.

Ajax daarentegen wel. “Het heeft ook met de belastingen te maken. Die zijn voor hem in Nederland een stuk lager dan in Engeland”, vertelt Verweij. “Ajax weet wat het ongeveer moet kosten, maar er is nog wel een groot probleem. Henderson wil het liefst voor tweeënhalf jaar tekenen, Ajax wil voor maximaal anderhalf jaar gaan.” Volgens Verweij moet het geen probleem zijn dat Henderson over tweeënhalf jaar 36 is. “Als hij fit is, en dat zal Ajax moeten inschatten. Maar daar zit nog een beetje de ruimte. Ajax wil graag anderhalf jaar, Henderson tweeënhalf jaar, dus dan zal het wel uitlopen op anderhalf jaar met een optie voor nog een jaar. Alleen Al-Ettifaq moet gaan bewegen, want die willen Henderson vooralsnog niet kwijt.”