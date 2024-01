Ajax had hele andere droomkandidaat dan Jordan Henderson voor ogen als winteraankoop

De komst van naar Ajax heeft behoorlijk wat losgemaakt in Amsterdam. De ervaren middenvelder moet het elftal van John van ’t Schip gaan helpen met zijn leiderschapskwaliteiten. Voetbal International meldt dat Henderson in eerste instantie niet de droomkandidaat was bij Ajax.

Zo had Kelvin de Lang eigenlijk een andere versterking op het oog. Het werd een aantal maanden geleden duidelijk dat Pierre-Emile Højbjerg in beeld was bij Ajax. “Hij was de droomkandidaat, maar met een speler als Jordan Henderson heeft de interim-TD (technisch directeur, red.) ook uitstekende zaken gedaan”, schrijft VI.

Artikel gaat verder onder video

Het was duidelijk dat Ajax deze winter op zoek was naar een nieuwe controlerende middenvelder. Voor de positie was, naast Højbjerg, ook nog een andere speler in beeld. “Meerdere namen worden met Ajax in verband gebracht, waaronder Højbjerg en Marten de Roon, maar die worden om uiteenlopende redenen afgestreept. Of te duur, te traag, geen leiderschapskwaliteiten of gewoon niet goed genoeg.”