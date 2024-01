'Al-Hilal grijpt in en haalt Neymar van de spelerslijst'

De naam van vind je binnenkort niet meer terug op de spelerslijst van Al-Hilal. De club uit Saudi-Arabië telde afgelopen zomer nog negentig miljoen euro neer voor de komst van de Braziliaan, maar hij raakte al snel zwaar geblesseerd aan zijn knie en komt daardoor dit seizoen niet meer in actie. Omdat Al-Hilal ruimte wil maken voor een nieuwe buitenlandse speler, heeft het besloten om Neymar van de lijst te halen en hem pas volgend seizoen weer in te schrijven.

Het is inmiddels alweer ruim zes jaar geleden dat Neymar voor een duizelingwekkend bedrag van 222 miljoen euro de overstap maakte van FC Barcelona naar Paris Saint-Germain. De Braziliaan zag zich genoodzaakt naar Parijs te vertrekken om uit de schaduw van Lionel Messi te stappen, maar zijn avontuur in Frankrijk liep uit op een grote teleurstelling. Afgelopen zomer kwam er na zes jaar een einde aan het huwelijk tussen PSG en Neymar. De vleugelspeler verliet het Europese continent voor een avontuur bij Al-Hilal.

Artikel gaat verder onder video

Maar ook de samenwerking tussen Al-Hilal en Neymar kreeg al snel een flinke dreun te verwerken. De Braziliaan raakte in oktober in een wedstrijd van de nationale ploeg zwaar geblesseerd aan de knie en komt daardoor dit seizoen niet meer in actie. Daar gaat Al-Hilal in ieder geval vanuit, getuige de beslissing om Neymar van de spelerslijst te halen. Dat meldt onder meer Mundo Deportivo. Er werd in eerste instantie gesuggereerd dat Al-Hilal het contract van de Braziliaan had ontbonden, maar dat werd donderdagavond al tegengesproken door onder andere Fabrizio Romano. Volgens de Italiaanse journalist heeft Al-Hilal Neymar enkel van de lijst gehaald om ruimte te maken voor Renan Lodi, die eerder deze week voor 23 miljoen euro overkwam van Olympique Marseille.

Al-Hilal moest Neymar wel van de spelerslijst halen, omdat de club het maximum aantal ingeschreven buitenlandse spelers al had bereikt. Door Neymar van de lijst te halen, creëert Al-Hilal ruimte voor Lodi. Neymar definitief van de hand doen behoorde voor de club niet tot de mogelijkheden, schrijft Mundo Deportivo. De huidige koploper van de Saudi Pro League rekent erop dat de oud-speler van onder meer FC Barcelona en PSG volgend seizoen weer in actie kan komen en zal hem dan ook weer inschrijven. Neymar speelde tot op heden vijf wedstrijden voor Al-Hilal. Hij scoorde eenmaal (in de AFC Champions League) en verzorgde drie assists. Ook zonder de Braziliaan kan de club voldoende ‘sterren’ opstellen. Ook Ruben Neves, Aleksandar Mitrovic en Sergej Milinkovic-Savic arriveerden vorige zomer.

Op de website van de Saudi Pro League staat Neymar er op dit moment overigens 'gewoon' nog tussen. Ook Lodi heeft al een plekje gekregen.