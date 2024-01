Analist noemt twee vragen die Peter Bosz níét kreeg na nederlaag tegen Feyenoord

Danny Koevermans vindt het jammer dat de nabeschouwing van de bekerwedstrijd tussen Feyenoord en PSV bijna uitsluitend ging over de penaltyclaim van Noa Lang. Op de persconferentie discussieerde Peter Bosz met de journalisten over de vermeende overtreding van Mats Wieffer op Lang, maar bleven andere onderwerpen volgens Koevermans onbesproken.

Bij Veronica Offside stelde de oud-spits maandagavond twee vragen waarvan hij graag had gezien dat ze aan Bosz gesteld waren. “Ik had het wel interessant gevonden als er één journalist was geweest die had gezegd: ‘Eigenlijk had jij Luuk de Jong niet moeten wisselen.’ Of zou vragen waarom hij Schouten naar achteren haalde. Het ging alleen maar over dat penaltymoment. Het middenveld van PSV was anders, maar daar werd niet naar gevraagd”, zei Koevermans maandagavond.

Artikel gaat verder onder video

Luuk de Jong werd in minuut 82 gewisseld voor Ricardo Pepi, terwijl PSV zocht naar de gelijkmaker. Het middenveld bestond bij de aftrap uit Guus Til, Jerdy Schouten en Malik Tillman. In de pauze moest Tillman door een blessure gewisseld worden. Hij werd vervangen door Mauro Júnior, terwijl verdediger André Ramalho in de pauze werd vervangen door Patrick van Aanholt. Vanaf de tweede helft stond Schouten centraal achterin naast Olivier Boscagli; Mauro Júnior en Van Aanholt gingen op het middenveld spelen.

Op de persconferentie sprak Bosz wel kort over die ingreep. "Met Jerdy Schouten achterin op de plek van Andre Ramalho hoopten we op meer voetbal van achteruit. Ik denk dat het na rust een neutrale wedstrijd was. Wij creëerden weinig kansen, maar Feyenoord ook niet echt veel. Dan komt het op die paar momenten aan", zei hij.