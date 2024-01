Andries Noppert verliest plek onder de lat bij sc Heerenveen

is niet langer de eerste keeper van sc Heerenveen, zo meldt de Leeuwarder Courant. De 29-jarige doelman moet na een reeks fouten zijn plek onder de lat afstaan van trainer Kees van Wonderen. Mickey van der Hart is zijn vervanger.

Noppert verkeert al geruime tijd in een vormdip. Afgelopen weekend ging de keeper in het thuisduel met AZ (2-2) voor de zoveelste keer dit seizoen pijnlijk de fout in. Een diepe bal van Jens Odgaard kwam uit bij Noppert, die de bal via Pawel Bochniewicz in het eigen doel schoot.

Artikel gaat verder onder video

"Het enige wat je moet doen is proberen om hard te blijven werken, om het lek boven te krijgen", zei Noppert na zijn fout voor de camera van ESPN. "En dan moet het geluk af en toe ook een beetje mee zitten. Neem van mij aan dat ik hier elke dag kom op te presteren, om mijn best te doen. Maar als dan alles bij je handen afbrokkelt, met alle goede ideeën die je hebt... Dan word je daar wel een beetje moe van, moet ik zeggen."

Een dik jaar geleden was Noppert nog de eerste keeper van het Nederlands elftal tijdens het WK in Qatar. De Friese doelman leek na een goed toernooi een toptransfer te maken, maar bleef bij Heerenveen. Nu houdt hij voorlopig de bank warm in het Abe Lenstra Stadion.