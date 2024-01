'Antonio Conte legt aanbieding van 8 miljoen euro per jaar naast zich neer en keert voorlopig niet terug in Serie A'

Antonio Conte (54) heeft zondag en maandag uitgebreid gesproken met Napoli-president Aurelio De Laurentiis over een dienstverband bij de regerend kampioen van Italië, maar zou een aanbod van naar verluidt 8 miljoen euro per seizoen uiteindelijk naast zich neer hebben gelegd.

Sinds maart 2023, toen Tottenham Hotspur hem op straat zette, is Conte clubloos. De oud-trainer van onder meer Juventus, Chelsea, Internazionale én de Italiaanse nationale ploeg was enkele maanden geleden ook al in beeld toen Napoli een opvolger zocht voor de eerder dit seizoen ontslagen Rudi Garcia, schrijft Football Italia. Destijds hapte Conte niet toe en schakelde de club door naar oude bekende Walter Mazzari.

Artikel gaat verder onder video

TuttoMercatoWeb schrijft dat De Laurentiis zondag en maandag een nieuwe poging heeft gedaan om Conte alsnog te strikken. De markante president zou een contract voor 3,5 seizoen met een jaarsalaris van 8 miljoen euro op tafel hebben gelegd. Daarnaast zou Conte carte blanche op de transfermarkt hebben gekregen én de mogelijkheid om zelf een nieuwe technisch directeur aan te stellen.

Daarnaast zou De Laurentiis voorwaarden in het contract van Conte hebben willen opnemen waardoor beide partijen de overeenkomst in juni zonder financiële beperkingen ('clausules, boeten of andere contractuele intriges') zouden kunnen beëindigen. Toch zou Conte niet hebben toegehapt, waardoor Mazzari het seizoen in ieder geval af lijkt te gaan maken.

Titelprolongatie is momenteel ver weg voor de Napolitanen: na negentien speelronden staat de club slechts achtste in de Serie A, met een achterstand van twintig punten op lijstaanvoerder Internazionale. Bovendien werd de club door Frosinone keihard uit de Coppa Italia geknikkerd (0-4). Wel wist Napoli door te dringen tot de laatste zestien in de Champions League. Daarin wacht in februari en maart een dubbele confrontatie met FC Barcelona.