Update: AS Roma schakelt razendsnel door en stelt clubicoon aan als opvolger van Mourinho

AS Roma heeft razendsnel doorgeschakeld na het ontslag van trainer José Mourinho. Clubicoon Daniele De Rossi (40) tekent een contract tot het eind van het seizoen bij de aanstaande tegenstander van Feyenoord in de Europa League. Zijn rentree in het Stadio Olimpico betekent de tweede klus als hoofdtrainer voor de wereldkampioen van 2006.

De 60-jarige Mourinho was sinds de zomer van 2021 actief in Rome. Met de club legde hij in zijn eerste seizoen beslag op de Conference League door in de finale in Tirana af te rekenen met Feyenoord. In zijn tweede jaar zat hij de Rotterdammers opnieuw de voet dwars, nu in de kwartfinale van de Europa League. In datzelfde toernooi treffen beide clubs elkaar in februari van dit jaar opnieuw, ditmaal in de tussenronde. Mourinho maakt dat echter niet meer mee: Roma maakt dinsdagochtend bekend dat de Portugees per direct uit zijn taken is ontheven.

Transferspecialist Romano schreef eerder op de dinsdag al dat Roma voor de opvolging van Mourinho dacht aan De Rossi. De voormalig middenvelder stond volgens de journalist 'bovenaan de lijst' om de plek van The Special One in te gaan nemen. De Rossi hing in 2020 zijn voetbalschoenen aan de wilgen als speler van Boca Juniors. Daarvoor speelde hij liefst 616 wedstrijden voor AS Roma, waarmee hij twee keer de Coppa Italia won. Daarnaast werd hij in 2006 wereldkampioen met de nationale ploeg van Italië.

Na zijn actieve loopbaan werd De Rossi opgenomen in de technische staf van toenmalig Italiaans bondscoach Roberto Mancini. Tussen maart 2021 en oktober 2022 was de oud-middenvelder als techniektrainer actief bij de Azzuri, om vervolgens voor een eerste solo-avontuur te kiezen. De Rossi trad aan bij Serie B-club SPAL, maar leidde die club in zeventien wedstrijden naar slechts drie overwinningen. In februari 2023 zette de club hem dan ook op straat.

Update 13.40 uur: AS Roma heeft de aanstelling van De Rossi inmiddels via de officiële kanalen bevestigd. "We zijn blij dat we de technische verantwoordelijkheid kunnen overdragen aan De Rossi, omdat we geloven dat zijn kenmerkende leiderschap en ambitie doorslaggevend kunnen zijn bij het nastreven van de doelstellingen die de club heeft tot het einde van het seizoen", aldus de Amerikaanse eigenaren Dan en Ryan Friedkin. De Rossi is blij met zijn terugkeer op het oude nest: "Het gevoel om op deze bank plaats te mogen nemen is onbeschrijfelijk", zegt de veertigjarige trainer. "Iedereen weet wat Roma voor mij betekent, maar ik richt me nu op de klus die voor ons ligt. We hebben geen tijd te verliezen."