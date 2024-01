Domper voor Van Bommel bij Antwerp FC: Ajax-verdediger Ávila verlost als duurste uitgaande transfer

Mark van Bommel kan definitief geen beroep meer doen op . De jonge middenvelder had vorig seizoen een belangrijk aandeel in het succes van Antwerp FC en was ook in de eerste maanden van de huidige jaargang niet uit het elftal weg te denken, maar maakt nog voor het verstrijken van de transferwindow de overstap naar Atlético Madrid. Antwerp FC bereikte eerder deze week al een akkoord met de Spaanse club over de transfersom en nu is de speler zelf ook rond over een overgang naar Madrid.

Dat meldt Fabrizio Romano vrijdagmorgen althans. De Italiaanse transfergoeroe pakt uit met zijn befaamde slogan ‘here we go!’, wat in de meeste gevallen betekent dat een transfer (zo goed als) rond is. Romano, maar ook Belgische media maakten dinsdagavond al melding van een akkoord tussen Antwerp FC en Atlético Madrid. De huidige nummer vier van Spanje betaalt naar verluidt een transfersom van 27 miljoen euro, inclusief bonussen. Antwerp FC hoopte in eerste instantie op een bedrag van dertig miljoen euro, maar neemt dus genoegen met ietsje minder.

Artikel gaat verder onder video

Vermeeren zelf had dinsdagavond nog geen overeenstemming bereikt met Atlético Madrid, maar stapte donderdag - daags na het bekerduel tussen OH Leuven en Antwerp FC waarin hij al niet meer in actie kwam - op het vliegtuig naar de Spaanse hoofdstad. De middenvelder heeft nu dus ook zijn ‘jawoord’ gegeven en zal zich na zijn medische keuring officieel speler van de formatie van coach Diego Simeone mogen noemen. Vermeeren beleefde in het afgelopen seizoen zijn doorbraak bij Antwerp FC. Hij speelde zich al vrij snel in de kijker van de Europese top. Zo hadden afgelopen zomer Borussia Dortmund en FC Barcelona hem al op de korrel en zou ook Ajax gecharmeerd van hem zijn geweest.

Vermeeren bekroonde zijn stormachtige ontwikkeling met zijn debuut in de nationale ploeg op 13 oktober jongstleden. De teller staat momenteel op twee interlands. Voor Antwerp FC en Van Bommel is de tussentijdse overstap van Vermeeren sportief een flinke aderlating. De regerend landskampioen vindt zich in de Jupiler Pro League na 21 wedstrijden terug op een teleurstellende zesde plaats en moet dus nog alle zeilen bijzetten om zich te verzekeren van deelname aan de kampioenschapsronde. De achterstand op koploper Union is echter al zestien punten. Vermeeren wordt wel in één klap de duurste uitgaande transfer ooit bij Antwerp FC. Die eer was sinds afgelopen zomer voor Gastón Ávila, die voor 12,5 miljoen euro de overstap maakte naar Ajax. Vermeeren had in Antwerpen nog een contract tot medio 2026.