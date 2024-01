Anwar El Ghazi ruziet met Piers Morgan: 'Had van jou als 'journalist' betere research verwacht'

is in een woordenwisseling met de Engelse journalist Piers Morgan verzeild geraakt. Op X zijn de eerder dit seizoen door FSV Mainz 05 op straat gezette aanvaller en de presentator het hartgrondig oneens over de oorlog tussen Israël en Hamas.

El Ghazi reageert op een tweet waarin Morgan zijn verontwaardiging uitspreekt over het feit dat David Teeger, de joodse aanvoerder van het Zuid-Afrikaanse cricketteam onder-19, zijn aanvoerdersband vanwege zijn achtergrond zou zijn ontnomen. "Dit is beschamende morele lafheid", schreef de journalist. El Ghazi reageert korte tijd later: "Hey Piers", schrijft de oud-speler van onder meer Ajax en PSV. "Goed dat je morele lafheid benoemt over het conflict tussen Israël en Gaza", vervolgt El Ghazi. "Ik moet jouw verontwaardigde post gemist hebben toen ik door een Duitse club werd ontslagen omdat ik opstond tegen het vermoorden van onschuldige kinderen en weigerde te accepteren dat Israël daar niet verantwoordelijk voor mag worden gehouden. Of betekent mijn religie, dezelfde als die van de kinderen van Gaza, dat de levens van die kinderen er niet toe doen?"

Niet lang daarna reageert Morgan weer: "Hey Anwar", schrijft de Engelsman. "Ik heb waarschijnlijk jouw verontwaardigde post gemist over wat Hamas op 7 oktober heeft gedaan", slaat de journalist terug. "Jij bent ontslagen omdat je weigerde je steun terug te trekken voor het genocidale mantra 'From the river to the sea, Palestine will be free', waarmee Hamas de vernietiging van Israël promoot."

Het (voorlopig) laatste woord is echter aan El Ghazi. "Als 'journalist' verwachtte ik dat je onderzoekskwaliteiten wat beter zouden zijn", slaat de aanvaller terug naar Morgan. Hij schrijft vervolgens dat bovenstaande uitspraak niet de oorzaak van zijn ontslag was ('De Duitse rechtbank heeft recent bepaald dat die niet illegaal is en ook geen eigendom van Hamas'). Daarnaast verwijst hij naar zijn eerdere posts waarin hij zich uitspreekt tegen het doden van alle onschuldige slachtoffers, tegen antisemitisme én tegen islamofobie. "In tegenstelling tot sommigen dicteert financiële compensatie niet aan wie ik menselijkheid toon. Mijn compassie verkoop ik niet aan de hoogste bieder. Het heeft weinig zin dit debat voort te zetten. De wereld kan aan deze uitwisseling van berichten en de overduidelijke hypocrisie zien voor wat het is", alvorens af te sluiten met het woord 'Peace'.