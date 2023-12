El Ghazi treft Mainz in de rechtszaal: civiele zaak om twee redenen van groot belang

staat op 20 december in Duitsland tegenover zijn voormalige club FSV Mainz 05 in de rechtszaal. Het was aanvankelijk de bedoeling dat de rechtszaak vandaag (6 december) zou plaatsvinden, maar de zaak is verplaatst. De club ontsloeg de oud-speler van onder meer Ajax en PSV eerder dit seizoen vanwege een controversiële uitspraak over de oorlog tussen Hamas en Israël die hij op sociale media deed. De uitspraak die de civiele rechter over het ontslag doet kan 'verstrekkende gevolgen' hebben voor zowel de speler zelf als 'de rest van de voetbalwereld', weet de NOS.

El Ghazi begon het seizoen nog als speler van PSV. Namens de Eindhovenaren kwam hij zowel in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord (1-0 winst) als in het competitieduel bij Vitesse (1-3 winst) als invaller enkele minuten binnen de lijnen. Kort voor het verstrijken van de transferdeadline liet PSV hem transfervrij naar Mainz vertekken, namens die club deed hij drie keer als invaller mee in de Bundesliga.

Omdat de FIFA-regels voorschrijven dat spelers in een seizoen niet voor meer dan twee clubs mogen uitkomen, zit deze jaargang er voor El Ghazi feitelijk alweer op. De rechter zou echter kunnen bepalen dat het ontslag van Mainz op onjuiste gronden tot stand zou zijn gekomen, waardoor hij mogelijk tóch bij een derde club aan de slag zou kunnen gaan. "Al is die optie wel mede afhankelijk van de voetbalbonden", schrijft de omroep. Daarnaast zou El Ghazi wél een contract aan mogen gaan in landen waar de competitie in het voorjaar start, zoals Noorwegen of Zweden.

Vrijheid van meningsuiting

Ook voor andere voetballers kan de uitspraak die de rechter in de zaak-El Ghazi doet van belang zijn. De speler werd immers op straat gezet vanwege een uitspraak ('From the river to the sea, Palestine will be free') waarin hij niet expliciet oproept tot geweld of zijn steun daarvoor uitspreekt. "Minder zware straffen, zoals een boete of waarschuwing, hadden ook gegeven kunnen worden", meent sportadvocaat Frans de Weger. Bovendien kan El Ghazi zich beroepen op de vrijheid van meningsuiting. In hoeverre dat mee wordt gewogen door de rechter, is ook van belang voor andere voetballers die zich willen uitspreken over dergelijke kwesties: "De uitslag zal in ieder geval ook voor andere spelers een precedent zijn voor het doen van politieke uitspraken", aldus De Weger.