FSV Mainz 05-trainer reageert op besluit clubleiding over Anwar El Ghazi

Het is nog maar de vraag of ooit nog in actie komt voor FSV Mainz 05. De aanvaller, die in het verleden het shirt droeg van onder meer Ajax en PSV, is weliswaar nog maar een paar weken speler van de Duitse club, maar is eerder deze week formeel op non-actief gezet. De reden daarvoor was een post van El Ghazi op social media over de oorlog tussen Israël en Hamas. Hoewel voor trainer Bo Svensson de personele problemen daardoor toenemen, kan hij zich vinden in het besluit van de leiding.

El Ghazi maakte in de zomer van 2022 de overstap van Aston Villa naar PSV en keerde daarmee terug op de Nederlandse velden. De vleugelspeler slaagde er echter niet in een basisplaats te veroveren in het elftal van toenmalig trainer Ruud van Nistelrooij en zijn perspectief veranderde niet na het vertrek van de voormalig superspits én aanstelling van Peter Bosz. El Ghazi koos eieren voor zijn geld en liet, in overleg met de PSV-leiding, zijn contract in Eindhoven ontbinden. De voormalig Oranje-international werd vervolgens in verband gebracht met een rentree in de Premier League, maar tekende eind vorige maand dus bij FSV Mainz 05.

Artikel gaat verder onder video

Voor die club kwam hij tot dusver drie keer als invaller binnen de lijnen. In de laatste wedstrijd voor de recente interlandperiode - uit tegen Borussia Mönchengladbach - verzorgde hij nog een assist. Het is momenteel echter de vraag of El Ghazi de kans krijgt zijn goede invalbeurt van dertien dagen geleden een passend vervolg te geven. De oud-speler van Ajax en PSV deelde van de week een post op Instagram waarin hij zijn steun voor Palestina uitspraak. Die actie schoot bij de leiding van FSV Mainz 05 in het verkeerde keelgat. “El Ghazi had een standpunt ingenomen over het conflict in het Midden-Oosten op een manier die voor de club ondraaglijk was”, stelde Mainz in een verklaring. “Het non-actief stellen werd voorafgegaan door een verhit gesprek tussen het bestuur en de speler.”

Ook trainer Svensson heeft zich uitgelaten over de situatie van El Ghazi. FSV Mainz 05 staat met slechts twee punten uit de eerste zeven wedstrijden op de voorlaatste plaats en kan dus alle hulp goed gebruiken. Svensson schaart zich desondanks achter het standpunt van de clubleiding. “Ik sta achter dit besluit. Ik denk dat het juist is dat we het op deze manier hebben gedaan”, wordt hij geciteerd door Voetbal International. Svensson gaf tevens aan dat hij een gesprek heeft gehad met El Ghazi, maar wil uiteraard niet delen wat daarin werd besproken. Volgens de coach heeft de spelersgroep het ‘goed opgenomen’. “Het is wat het is. We zijn professionals en moeten ons werk uitvoeren.”

Mazraoui

El Ghazi is niet de enige voormalig Eredivisie-speler die in Duitsland onder een vergrootglas ligt. Noussair Mazraoui staat eveneens ter discussie wegens een post op social media. Een Duitse politicus liet eerder deze week geen misverstand bestaan over wat hij van de actie van de verdediger van Bayern München vindt. Mazraoui heeft volgens Bild donderdag individueel hebben getraind, maar dat kan ook te maken hebben met een blessure.