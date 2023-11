'El Ghazi legt zich niet neer bij beslissing Mainz en stapt naar de rechter'

is niet van plan er met de pakken bij neer te gaan zitten na zijn ontslag bij FSV Mainz 05. De oud-speler van onder meer Ajax en PSV kreeg begin deze maand van de Duitse club te horen dat hij zijn spullen moest pakken vanwege zijn pro-Palestijnse posts op social media. Volgens de Duitse krant Allgemeine Zeitung is El Ghazi inmiddels naar de rechter gestapt om zijn ontslag aan te vechten.

De vleugelspeler keerde vorig seizoen bij PSV terug in Nederland. El Ghazi slaagde er in Eindhoven echter niet in een basisplaats te veroveren. Na de aanstelling van Peter Bosz werd het perspectief van El Ghazi er al helemaal niet beter op en op de slotdag van de zomerse transferwindow besloten PSV en de voetballer hun samenwerking per direct te beëindigen. De aanvaller werd vervolgens in verband gebracht met een terugkeer naar de Premier League, maar tekende uiteindelijk bij FSV Mainz. Daar moest hij begin deze maand echter alweer vertrekken.

Een Instagram-post vormde de aanleiding voor het ontslag van El Ghazi bij FSV Mainz. De voormalig Oranje-international was in eerste instantie geschorst omdat hij op Instagram de zin ‘From the river to the sea, Palestine will be free’ had geschreven. Die omstreden leus werd door zijn toenmalig werkgever ‘onacceptabel’ genoemd. FSV Mainz meldde niet veel later dat El Ghazi berouw had getoond en zich had gedistantieerd van terrorisme, waardoor een terugkeer in de selectie aanstaande leek. De voetballer kon zich echter niet vinden in die verklaring. “Ik neem geen afstand van wat ik heb gezegd en ik zal tot mijn laatste ademtocht voor humaniteit en onderdrukten staan”, schreef El Ghazi onder meer.

FSV Mainz zag zich vervolgens genoodzaakt het contract van El Ghazi te verscheuren. De oud-speler van naast Ajax en PSV ook Lille, Aston Villa en Everton leek het er instantie daarbij te laten, maar heeft nu toch de stap naar de rechter gemaakt om zijn ontslag aan te vechten. Volgens de Allgemeine Zeiting wordt El Ghazi bijgestaan door arbeids- en sportadvocaat Alexander Bergweiler. “Ik zie geen enkele verklaring in de nieuwe post die niet onder de vrijheid van meningsuiting valt”, zei Bergweiler onlangs al tegen de krant.

El Ghazi arriveerde eind september in Duitsland en speelde drie wedstrijden voor FSV Mainz. Hij scoorde niet, maar verzorgde wel een assist.