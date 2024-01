El Ghazi en Mainz komen er niet uit: club eist groot bedrag van ontslagen speler

en het Duitse FSV Mainz 05 zijn vooralsnog niet tot een schikking gekomen over het ontslag van de voetballer. De club stuurde de oud-speler van onder meer Ajax en PSV zonder pardon de laan uit na zijn uitlatingen over de oorlog tussen Israël en Hamas en eist nu een bedrag van 500 duizend euro van El Ghazi.

Dat schrijft De Telegraaf op basis van een bemiddelingszitting die woensdag diende in de Duitse stad. El Ghazi liet zijn gezicht daar zelf niet zien, maar zijn vertegenwoordigers slaagden er niet in om met de club tot overeenstemming te komen over de afwikkeling van zijn contract. Daarom treffen beide partijen elkaar op 19 juni opnieuw in de rechtszaal.

El Ghazi vertrok afgelopen zomer transfervrij bij PSV en tekende daarop een eenjarig contract in Mainz, met een optie voor een tweede seizoen. Namens de huidige nummer zestien van de Bundesliga kwam hij niet verder dan drie invalbeurten in de Duitse competitie voor zijn contract begin november werd verscheurd. Omdat hij in augustus ook al enkele minuten meedeed bij PSV in het uitduel bij Vitesse (1-3 winst), mag hij bovendien niet tekenen bij een andere Europese club, omdat het spelers niet is toegestaan voor meer dan twee clubs per seizoen uit te komen.

Zowel El Ghazi lijdt financiële schade door de affaire. De advocaat van de speler becijfert dat hij door het ontslag 150 duizend euro per maand misloopt. De club daarentegen meent recht te hebben op een bedrag van 500 duizend euro 'voor de overtredingen die hij zou hebben begaan', schrijft De Telegraaf.