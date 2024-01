Arne Slot: 'Hij heeft hele bijzondere kwaliteiten en een uitzonderlijke mentaliteit, een enorme winnaar!'

Feyenoord-trainer Arne Slot is onder de indruk van PSV-aanvoerder . De oefenmeester van de Rotterdammers vindt dat de aanvalsleider van de Eindhovenaren over een aantal unieke kwaliteiten beschikt en daarmee de ploeg van Peter Bosz op sleeptouw weet te nemen.

Journalist Martijn Krabbendam van Voetbal International vraagt op de persconferentie van Slot in aanloop naar het duel tegen PSV of De Jong over uitzonderlijke kwaliteiten beschikt: "Ik vind hem uitzonderlijk in de kwaliteiten die hij laat zien, waarmee ik bedoeld dat hij een aantal uitzonderlijke kwaliteiten heeft. In koppen is hij heel goed, maar ik vind hem ook uitzonderlijk in zijn mentaliteit", zegt Slot. Hij ziet dat De Jong binnen de ploeg van PSV optreedt als een echte leider en het elftal op sleeptouw neemt.

"Ik vind het de absolute leider van PSV en een enorme winnaar", vervolgt de trainer van Feyenoord. "Ik vind hem daar super nuttig in. Luuk de Jong heeft zeker hele bijzondere kwaliteiten en dat is niet alleen zijn kopkracht", weet de oefenmeester, die zijn ploeg tot in de puntjes zal voorbereiden op het duel met PSV, maar ook op de manier hoe De Jong aangepakt moet worden. De boomlange spits heeft de afgelopen weken laten zien uitstekend in vorm te zijn en weet het net simpel te vinden.