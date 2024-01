Arne Slot schrikt: 'Ik zag een steward echt omvergegooid worden, het zijn malloten'

Arne Slot is geschrokken van de veldbestorming tijdens de wedstrijd tussen Vitesse en Feyenoord (1-2). In de slotfase kwamen plots tientallen supporters het veld op rennen, waardoor een dreigende sfeer ontstond. Ze leken te rennen richting de zone waar beide dug-outs staan.

“Ik zag ze aankomen en je weet niet waarom ze die kant opkomen”, wordt Slot op de persconferentie na de wedstrijd geciteerd door het Algemeen Dagblad. “Ook als ze niet voor jou komen, kan je op de verkeerde plek staan. En zoals iedereen weet heb ik een kuitblessure en kan ik mezelf niet zo snel verplaatsen.”

Artikel gaat verder onder video

In eerste instantie maakte Slot zich dan ook zorgen. “Het is verschrikkelijk voor het voetbal. En voor de mensen in Arnhem dat dit gebeurt. Ik zag een steward echt omvergegooid worden”, blikt hij terug. “Dan houd je je hart vast. Er zit ook familie van de spelers op de tribune. Als je met dit soort malloten te maken hebt, weet je het nooit.”

Reactie Justin Bijlow

Bij ESPN wilde keeper Justin Bijlow niet veel woorden vuilmaken aan de Vitesse-fans die zich misdroegen. Hij zag de fans plots voor zich lopen. “Het is niet goed. We moeten helaas onderbreken en vijftien minuten stilzitten. Gelukkig hebben we daarna geen gekke dingen gedaan en de overwinning over de streep getrokken.”