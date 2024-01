AZ dankt Andries Noppert na kolderieke fout in minuut 88

SC Heerenveen heeft zondag tegen AZ op kolderieke wijze een zeker lijkende overwinning weggegeven. Een misverstand tussen en Pawel Bochniewicz in de laatste minuten van de wedstrijd kostte de Friezen twee punten (2-2). Door een rode kaart van Denso Kasius stonden de Alkmaarders ruim een helft met een man minder op het veld.

De wedstrijd begon met vuurwerk, maar dan in letterlijke zin. Na een botsing tussen Patrik Wålemark en Rome-Jayden Owusu-Oduro kwam vanuit het uitvak na bijna zes minuten al vuurwerk op het veld. Het beschadigde de grasmat en leidde tot het staken van de wedstrijd. Na lang overleg werd duidelijk dat de wedstrijd verder gespeeld kon worden.

Toen de tweede warming-up gedaan was, kon de valse start worden goedgemaakt. Een paar minuten na de hervatting kreeg Pelle van Amersfoort geel vanwege het veroorzaken van een nieuwe botsing. Hij duwde uit frustratie zijn tegenstander Riechedly Bazoer tegen Owusu-Oduro aan.

In de negentiende minuut van de wedstrijd werd de eerste goal gemaakt. Denso Kasius gaf vanaf de rechterkant van grote afstand een prachtige voorzet richting de zestienmeter. Noppert twijfelde om uit te komen, maar deed dit niet. Vangelis Pavlidis kon zijn twintigste goal van het seizoen knap binnenkoppen.

Niet veel later werd de voorsprong van AZ tenietgedaan door Heerenveen. Wålemark wist Alexandre Penetra voorbij te spelen en een voorzet te geven. Deze kwam niet bij een medespeler terecht, want Jordy Clasie raakte de bal aan. Via hem belandde de bal in het eigen doel.

Een aantal minuten voor rust kreeg het team uit Alkmaar nog een klap te verwerken. Assistgever Kasius stond na een veel te enthousiaste verdedigende actie op het been van Bochniewicz. De rechtsback riep meteen naar de scheidsrechter Sander van der Eijk dat het 'per ongeluk' was, maar na ingrijpen van de VAR kon die niets anders doen dan rood geven. Zo ging AZ met tien man de rust in.

Na rust kwam AZ met een extra verdediger uit de kleedkamer, om tegenstand te bieden tegen het offensief van Heerenveen dat nog zou komen. Toch werd het dankzij een mooie dribbel van Osame Sahraoui 2-1 voor de Friezen. De Noorse vleugelspeler gaf na zijn actie een voorzet, die Luuk Brouwers binnen kon tikken.

In de 65e minuut kwam Thom Haye het veld in voor Heerenveen. De oud-AZ’er begon op de bank vanwege zijn afgeketste transfer naar Como. Trainer Kees van Wonderen benoemde voorafgaand aan de wedstrijd dat een rol op de bank op dit moment het beste was.

Na zijn invalbeurt leek Haye mee te kunnen gaan genieten van de overwinning, maar vlak voor het einde ging het nog gruwelijk mis. Noppert wilde een bal wegwerken, maar schoot hard tegen zijn eigen verdediger Bochniewicz aan. Via de Pool kwam de bal in zijn eigen doel terecht. Het was zeker niet de eerste fout van de WK-keeper dit seizoen.

Zo wist AZ toch nog een 2-2 af te dwingen. Beide ploegen zullen van tevoren niet hebben getekend voor dit resultaat, na lange reeksen zonder overwinning. Heerenveen loopt nodige punten mis in de strijd om de play-offs voor de Conference league. AZ weet weer niet te winnen onder de nieuwe trainer Maarten Martens. Zo blijft Heerenveen staan in het rechterrijtje, terwijl AZ op plek vier blijft staan. De volgende wedstrijd die op het programma staat voor AZ is het thuisduel met regerend kampioen Feyenoord. Heerenveen speelt het komende weekend uit tegen Fortuna Sittard.