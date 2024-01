Ploeg van vijfde (!) Spaanse niveau scoort twee keer in bekerduel met Barcelona

FC Barcelona heeft zich zondagavond ternauwernood weten te plaatsen voor de achtste finale van de Copa del Rey. De regerend kampioen van Spanje had de grootste moeite met Barbastro, dat op het vijfde Spaanse niveau uitkomt maar toch twee keer wist te scoren tegen de formatie van trainer Xavi Hernández.

Met Frenkie de Jong in de basis kwam Barcelona op voorsprong door een treffer van de jonge Fermín Lopez, die eveneens op het middenveld mocht beginnen. Vlak na rust verdubbelde de Braziliaan Raphinha de voorsprong op aangeven van de zeventienjarige linksback Héctor Fort, die eerder dit seizoen in het Champions League-duel met Royal Antwerp FC (3-2 verlies) zijn debuut maakte in de hoofdmacht. Barbastro kwam via Adria de Mesa uit een hoekschop echter terug tot 1-2.

Invaller Robert Lewandowski bracht Barcelona vlak voor tijd in veilige haven door vanaf de stip de 1-3 aan te laten tekenen. Dat Barbastro even later óók mocht aanleggen voor een penalty - en die via Marc Prat benutte - zorgde ervoor dat de eindstand op een nipte 2-3 zege voor de Catalanen werd bepaald.