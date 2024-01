‘De Ligt denkt ondanks doorlopend contract aan vertrek: bijzondere hereniging lonkt’

Het valt niet uit te sluiten dat komende zomer voor de derde keer in zijn loopbaan wisselt van club. De Nederlander streek in de zomer van 2022 voor veel geld neer bij Bayern München, maar wordt dit seizoen gekweld door blessures en is ook indien fit niet onomstreden. De Ligt lijkt zijn zinnen te hebben gezet op een zomerse transfer. Een hereniging met Erik ten Hag behoort tot de mogelijkheden.

De doorgaans goed geïnformeerde Florian Plettenberg van Sky Sport pakte vrijdagavond uit met het nieuws dat De Ligt denkt aan een zomers vertrek bij Bayern München. De Duitse grootmacht telde in de zomer van 2022 nog 67 miljoen euro neer voor de komst van de Oranje-international, die in zijn eerste seizoen een belangrijk aandeel had in het binnenhalen van de landstitel maar er in de huidige jaargang vooralsnog niet tot nauwelijks aan te pas komt. Niet in de laatste plaats omdat De Ligt al het hele seizoen kwakkelt met zijn fitheid. Hij had in de eerste competitiewedstrijd na de winterstop nog een basisplaats, maar Bayern München meldde eerder deze week dat hij schade aan zijn linkerknie heeft opgelopen. Hij leek daardoor voorlopig weer uit de roulatie te liggen, maar kan naar alle waarschijnlijkheid zondag tegen Werder Bremen alweer in actie komen.

Zijn blessureleed helpt De Ligt natuurlijk niet in zijn concurrentiestrijd in Beieren. Waar de voormalig speler van Ajax en Juventus in het afgelopen seizoen nog kon rekenen op een basisplaats, kreeg hij er voorbije zomer in de persoon van Kim Min-jae een geduchte concurrent bij. De Zuid-Koreaan, momenteel met zijn land actief op de Azië Cup, vormt normaal gesproken samen met Dayot Upacemano het hart van de verdediging. Bayern München hoopt zich na dit seizoen bovendien te versterken met Ronald Araújo. De mandekker van FC Barcelona staat bovenaan het verlanglijstje van Bayern-trainer Thomas Tuchel om zijn nieuwe defensieleider te worden.

De Ligt ziet het niet zitten om ook volgend seizoen derde of misschien wel vierde keus te zijn en denkt daarom naar verluidt aan een vertrek in de zomer. Volgens Sky Sport houdt Manchester United de ontwikkelingen ‘nauwlettend’ in de gaten. Op Old Trafford kan De Ligt herenigd worden met Ten Hag. Beiden kennen elkaar natuurlijk goed van hun gezamenlijke periode bij Ajax. Mocht Ten Hag ook in de zomer nog voor de groep staat bij Manchester United, is het niet uitgesloten dat hij een poging gaat wagen om De Ligt naar Engeland te halen. Manchester United zal wel diep in de buidel moeten tasten. De Ligt heeft in Zuid-Duitsland immers nog een contract tot de zomer van 2027. Bij een 'top, top aanbieding' zou een transfer deze maand ook al tot de mogelijkheden behoren.