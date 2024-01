Bayern München komt opnieuw met slecht nieuws over De Ligt

Het wil dit seizoen vooralsnog niet vlotten met . De verdediger deed afgelopen vrijdag weliswaar negentig minuten mee in het thuisduel van Bayern München met TSG Hoffenheim, maar blijft kwakkelen met zijn fitheid. De Duitse grootmacht meldt dinsdagavond dat De Ligt ‘kapselschade’ aan zijn linkerknie heeft opgelopen en daardoor een ‘trainingspauze’ moet nemen.

Bayern München telde in de zomer van 2022 bijna zeventig miljoen euro neer voor de komst van De Ligt, die tijdens zijn eerste seizoen in Duitsland 43 keer in actie kwam in alle competities. De Oranje-international was na een moeizame start niet meer weg te denken uit de basiself en had uiteindelijk een belangrijk aandeel in het binnenhalen van de landstitel. Dit seizoen is alles anders. De Ligt kreeg er met Kim Min-jae een sterke concurrent bij. Daarnaast sukkelt de Nederlander al een tijdje met zijn fitheid.

Artikel gaat verder onder video

De Ligt moest eind september en begin oktober al een aantal wedstrijden aan zich voorbij laten gaan en stond in november vanwege een ingescheurde binnenband in de knie zelfs een paar weken aan de kant. Daardoor miste hij niet alleen vier competitieduels en de ontknoping in de groepsfase van de Champions League, maar óók de laatste kwalificatiewedstrijden van Oranje voor het Europees Kampioenschap in Duitsland. Nu is het dus weer zijn knie die hem dwarszit. De Ligt had een paar dagen geleden nog een basisplaats in de eerste competitiewedstrijd na de winterstop, maar heeft tijdens het trainingskamp in het Portugese Faro kapselschade opgelopen aan de linkerknie.

“De centrale verdediger moet daardoor een trainingspauze nemen”, meldt Bayern München dinsdagavond. Een nieuwe klap dus voor De Ligt, die de thuiswedstrijd tegen Werder Bremen van komende zondag naar alle waarschijnlijkheid aan zich voorbij moet laten gaan. Eerder deze dinsdag kwam nog naar buiten dat De Ligt niet geheel gelukkig zou zijn bij Bayern München, waardoor hij komende zomer mogelijk al zijn derde buitenlandse topclub (na eerder Juventus) aan zijn cv zou kunnen gaan toevoegen. Volgens Duitse media heeft Manchester United-trainer Erik ten Hag de oud-Ajacied hoog op zijn verlanglijstje staan.