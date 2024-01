'Ten Hag wil opnieuw voormalig Ajax-pupil naar Manchester United halen'

Erik ten Hag hoopt opnieuw een speler waarmee hij bij in zijn periode bij Ajax succesvol was naar Manchester United te halen. Volgens Duitse media heeft de Nederlandse manager van The Red Devils (24) hoog op zijn verlanglijstje staan voor komende zomer. De verdediger zou niet geheel gelukkig zijn bij zijn huidige club Bayern München, waardoor hij komende zomer mogelijk al zijn derde buitenlandse topclub aan zijn cv zou kunnen gaan toevoegen.

De Ligt werd in het seizoen 2018/19 onder Ten Hag zowel kampioen van Nederland als bekerwinnaar. Bovendien reikte hij dat seizoen met de Amsterdammers tot de halve finale van de Champions League, waarin Tottenham Hotspur de weg naar de finale op dramatische wijze versperde. Het leverde de jonge verdediger een toptransfer naar Juventus op. De Oude Dame telde liefst 85 miljoen euro neer om hem naar Turijn te halen, maar verkocht hem na drie seizoenen voor 67 miljoen euro aan Bayern.

Artikel gaat verder onder video

In zijn eerste seizoen in Duitse dienst legde De Ligt met zijn ploeggenoten beslag op de Duitse landstitel, de 33ste in de clubhistorie en de elfde (!) op rij. In zijn tweede jaar is titelprolongatie echter niet vanzelfsprekend: Bayern gaat met vier punten achterstand op Herbstmeister Bayer Leverkusen de winterstop in, al heeft Der Rekordmeister wel een wedstrijd minder gespeeld dan de ploeg van Jeremie Frimpong. De Ligt is bovendien niet standaard verzekerd van een basisplaats. Trainer Thomas Tuchel koos in de eerste seizoenshelft geregeld voor een centrum bestaande uit de Fransman Dayot Upamecano en de Zuid-Koreaan Kim Min-jae.

Ten Hag zou komende zomer willen profiteren van de lichte ontevredenheid van zijn voormalig Ajax-pupil. Transferspecialist Florian Plettenberg (Sky Deutschland) schrijft dat De Ligt op de lijst staat om naar Manchester te komen, mits Ten Hag dan nog in functie is. Bayern is ondertussen druk doende om de verdediging verder te versterken. De club greep in de winterstop naast de komst van Radu Dragusin (Genoa), die koos voor Tottenham Hotspur. Inmiddels is Eric Dier (29) bij The Spurs opgepikt als winterversterking voor de Duitse recordkampioen. In de zomer zou Barcelona-verdediger Ronald Araújo (24) de topkandidaat zijn om de defensie van Bayern te komen versterken.

Oude bekenden

Mocht het daadwerkelijk tot een transfer van De Ligt naar Manchester United komen, dan wordt hij de vierde oud-speler van Ajax die zich bij Ten Hag gaat voegen in Engeland. In zijn eerste transferzomer gaf de Nederlander grof geld uit om in zijn kielzog Antony (95 miljoen euro) en Lisandro Martínez (67 miljoen euro) mee te nemen. Afgelopen zomer voegde hij daar met doelman André Onana, die voor 50 miljoen euro overkwam van Internazionale, een derde oude bekende aan toe.