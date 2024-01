Berghuis neemt zijn woorden terug: 'Ik was niet blij met mijn woordkeuze'

is teruggekomen op uitspraken die hij vorige week deed. De aanvaller van Ajax reageerde op kritiek die hij en Steven Bergwijn krijgen, maar is een week later niet blij met zijn woordkeuze. Na de 2-4 overwinning op Heracles Almelo zegt Berghuis zijn woorden terug te nemen.

Berghuis liet vorige week blijken het opmerkelijk te vinden dat hij samen met Bergwijn vaak wordt aangekeken op de mindere prestaties van Ajax dit seizoen. Dat zijn namelijk twee van de beste spelers van de Eredivisie, zei Berghuis. “Iedereen kijkt veel naar mij en Bergwijn. Ik denk onterecht. Als je twee van de beste spelers in de Eredivisie hebt, mag je ze eerder koesteren dan andersom”, zei Berghuis onder meer tegen ESPN.

Kenneth Perez sprak vervolgens van 'het meest opvallende interview van het seizoen' en wees op enkele statistieken: Berghuis stond vorige week zestiende in de Eredivisie-lijst van betrokkenheid bij doelpunten (goals en assists bij elkaar opgeteld) en stond 25ste op het gebied van gecreëerde kansen uit open spel per negentig minuten. "Ik heb ook gekeken naar balheroveringen, intercepties, gecreëerde kansen en balbezit heroverd in de final third: zijn beste positie op die lijstjes is achttiende. Dat is niet een van de besten."

Na de wedstrijd tegen Heracles, waarin Berghuis een doelpunt maakte, kreeg hij van Hélène Hendriks de vraag of hij de uitspraken van Perez heeft meegekregen. “Nee, ik heb het niet gezien. Ik heb er wel een stukje van gelezen. Het is toch anders wanneer je het leest dan wanneer je iemand ziet praten. Ik was eerlijk gezegd ook niet helemaal blij met m’n interview. Het woord ‘koesteren’ dat je dan gebruikt… Het is toch een kort interview van drie minuten. Ik bedoelde het eigenlijk alleen maar goed en ook vrij nederig.”

“De vraag ging in eerste instantie over Jordan Henderson en over leiderschap, dat het ons ook enorm zou kunnen versterken in de fase waarin wij nu zitten, waarin er veel naar ons wordt gekeken. Ik vond dat de nuance daarin soms ontbreekt”, legt Berghuis uit. “Als ze over Stevie praten… Die heeft in anderhalf jaar tijd met tien linksbacks gespeeld bij Ajax! Als je dat soms meekrijgt, wil je jongens als hij, en in dit geval ook ik, in bescherming nemen. Ik was niet helemaal blij met m’n woordkeuze, ‘koesteren’, ik had het gevoel dat het een beetje werd opgepakt als ‘wij staan voorin, wij hoeven niks te doen en achterin moeten ze het maar oplossen’. Zo bedoelde ik het totaal niet. Ik heb in teams gespeeld en weet heel goed dat je het echt met z’n allen moet doen als je iets wilt bereiken met elkaar. Dat wil ik dus wel terugnemen, want zo heb ik het totaal niet bedoeld.”