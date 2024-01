Beschamende statistiek maakt oefennederlaag Ajax nog veel pijnlijker

De reserves van Ajax leden vanmiddag een tamelijk kansloze nederlaag tegen het B-elftal van Hannover 96. De nummer acht van de 2. Bundesliga spaarde de Amsterdammers door de einduitslag ‘slechts’ op 3-0 te houden. Dat Ajax kansloos was, blijkt uit een beschamende statistiek.

De oefenwedstrijd werd gespeeld in twee blokken van ieder dertig minuten. Ajax liep ongeveer het hele duel achter de feiten aan, want al in de openingsfase had Geronimo Rulli voldoende te doen. De doelman aan de andere kant, Toni Stahl, hoefde daarentegen niet in actie te komen in de eerste helft.

In de tweede helft wisselde Hannover doelman Leon-Oumar Wechsel in de ploeg. Ook hij kreeg in de gehele tweede helft geen enkele bal op zich af. Zowel Stahl, als Wechsel speelde nog nooit een wedstrijd voor de hoofdmacht van Hannover 96. Uiteindelijk produceerde Ajax dus geen enkel schot tussen de palen, terwijl de Duitsers het doel van Rulli zeven keer onder vuur namen.