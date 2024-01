FC Barcelona incasseert volgende dreun: lichtpuntje mogelijk enkele weken niet inzetbaar

FC Barcelona-trainer Xavi Hernández kan mogelijk een aantal weken geen beroep doen op . De Braziliaan is dit seizoen een van de lichtpuntjes bij de regerend kampioen van Spanje, maar moest zich donderdagavond in de halve finale van de Supercup tegen Osasuna al na 42 minuten laten vervangen. Daags na het treffen in Saudi-Arabië blijkt dat Raphinha een hamstringblessure heeft opgelopen.

FC Barcelona rept met geen woord over de duur van de absentie, maar bij een hamstringblessure duurt het normaal gesproken een paar weken voordat de speler weer in actie kan komen. De blessure voor Raphinha is voor FC Barcelona een volgende dreun. De Catalanen worden al het hele seizoen geplaagd door blessureleed. Typerend voor het huidige seizoen van de regerend landskampioen is dat Pedri donderdagavond tegen Osasuna juist zijn rentree maakte na spierproblemen, maar Raphinha zich nog voor het rustsignaal al moest laten vervangen.

De Braziliaanse vleugelspeler is dit seizoen een van de lichtpuntjes bij FC Barcelona, dat in vergelijking met vorig jaar erg moeizaam voor de dag komt. De ploeg van Xavi won donderdagavond eindelijk weer een keer een wedstrijd met minstens twee doelpunten verschil. De laatste keer dat dat gebeurde, was in september in de thuiswedstrijd tegen Antwerp FC in de Champions League (5-0). Raphinha kwam dit seizoen vooralsnog twintig keer in actie. Hij was viermaal trefzeker en verzorgde zeven assists. De Zuid-Amerikaan verruilde Leeds United in de zomer van 2022 voor een bedrag van 58 miljoen euro voor FC Barcelona.