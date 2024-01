Blessureleed blijft FC Barcelona achtervolgen: wéér moet Xavi al voor rust wisselen

2023 mag dan al een kleine twee weken tot de verleden tijd behoren, voor FC Barcelona is er in het nieuwe jaar weinig veranderd. De regerend kampioen van Spanje wordt al het hele seizoen geplaagd door blessureleed en dat is in de eerste wedstrijden na de jaarwisseling niet anders. FC Barcelona-trainer Xavi Hernández moest vorige week in de competitiewedstrijd tegen Las Palmas João Cancelo al noodgedwongen naar de kant halen en donderdagavond in de halve finale van de Spaanse Supercup tegen Osasuna moest de strijd voor rust al staken.

FC Barcelona hoopt zich donderdagavond ten koste van Osasuna te verzekeren van een plek in de finale van de Supercup. De huidige nummer drie van Spanje kreeg voorafgaand aan de wedstrijd uitstekend nieuws uit de ziekenboeg. Pedri moest de voorgaande drie wedstrijden wegens spierproblemen aan zich voorbij laten gaan, maar is door de medische staf fit genoeg bevonden om tegen Osasuna in ieder geval plaats te nemen op de bank.

Tegenover de aanstaande rentree van Pedri staat echter het uitvallen van Raphinha. De Braziliaan is in een moeizaam seizoen een van de lichtpuntjes bij FC Barcelona. Hij staat na negentien wedstrijden in alle competities op vier doelpunten en zeven assists en hoopte zijn ploeg deze week te kunnen helpen aan de eindzege van de Supercup. Maar zijn wedstrijd zat er donderdagavond al 42 minuten op. Raphinha moest zich na een duel met Rubén Peña laten vervangen en nam vervolgens met de handen voor zijn gezicht plaats op de bank. Of de blessure ernstig is en Xavi voorlopig geen beroep kan doen op de Zuid-Amerikaan, zal moeten blijken. Het is voor FC Barcelona in ieder geval de zoveelste blessuregeval van dit seizoen.