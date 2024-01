'Vertrek Malen bij Borussia Dortmund komt dichterbij na opvallend gerucht'

Het valt niet uit te sluiten dat Borussia Dortmund en deze maand afscheid van elkaar gaan nemen. De aanvaller wordt al even in verband gebracht met een vertrek uit Duitsland en de kans op een winterse transfer is door de geruchten over een rentree van in het Signal Iduna Park groter geworden.

De Duitse transferspecialist Florian Plettenberg van Sky Sports pakte dinsdagmiddag uit met het nieuws over de mogelijke terugkeer van Sancho naar Borussia Dortmund. De Engelsman verkaste een aantal jaar geleden voor veel geld en hoge verwachtingen naar Manchester United, maar komt na een aanvaring met Erik ten Hag eerder dit seizoen niet meer in de plannen voor. Sancho mag vertrekken en Borussia Dortmund heeft er wel oren naar om hem op huurbasis terug te halen naar Duitsland.

Artikel gaat verder onder video

De toekomst van Sancho heeft mogelijk invloed op de situatie van Malen. De aanvaller uit Wieringen maakte in de zomer van 2021 de overstap van PSV naar Borussia Dortmund, dat dertig miljoen euro over had voor zijn komst. Malen kwam tot op heden 96 keer in actie voor Die Borussen. Hij scoorde 25 keer en verzorgde 16 assists. Begin december kwam al naar buiten dat de Nederlander onderdeel kon worden van een ruildeal tussen Borussia Dortmund en Manchester United. De werkgever van Ten Hag heeft Malen nog steeds op het lijstje staan, maar het is onduidelijk of de clubs hem bij een overgang van Sancho de omgekeerde weg willen laten bewandelen.

Volgens Fabrizio Romano blijft een winterse transfer in ieder geval een ‘concrete mogelijkheid’ voor Malen. Dat is volgens de Italiaanse transfergoeroe ook de reden waarom de aanvaller onlangs besloot om zich aan te sluiten bij Sports Entertainment Group (SEG). Een vertrek na dit seizoen behoort eveneens tot de mogelijkheden. Malen heeft in Duitsland nog een contract tot medio 2026. Rudy Galetti meldt dat de Nederlander een overgang naar de Premier League wel ziet zitten. Ook de Serie A kan hem wel bekoren. Volgens Galetti lopen er momenteel geen concrete gesprekken met andere clubs.