Nick Olij zegt 'nee' tegen achtstefinalist Champions League: 'Voor mij geen optie'

bevestigt dat hij deze winter gesproken heeft met FC Kopenhagen, dat zich voor de winterstop verzekerde van de achtste finale van de Champions League. Een overstap naar Denemarken is echter 'op dit moment geen optie' voor de keeper van Sparta Rotterdam, die eerder dit seizoen voor het eerst bij de selectie van het Nederlands elftal werd gehaald.

Olij staat sinds de zomer van 2022 onder contract bij Sparta, waarmee hij afgelopen seizoen knap als zesde in de Eredivisie eindigde. Ook deze jaargang draait de club weer mee in het linkerrijtje; na achttien speelronden staat Olij met zijn teamgenoten op de achtste plaats, vijf punten los van de nummer negen (stadgenoot Excelsior) en maar een enkel puntje achter de nummer zes, Go Ahead Eagles. De prestaties van Olij blijven ook buiten de landsgrenzen niet onopgemerkt.

In gesprek met ESPN is de sluitpost open over de toenadering vanuit Kopenhagen. "Het is op dit moment helemaal niet aan de gang. Ik heb wel met ze gesproken, maar op dit moment zit hun eerste keeper (de Pool Kamil Grabara, red.) daar nog steeds, dus het is voor mij geen optie", zegt Olij. De stap van een basisplaats bij Sparta naar de bank in Denemarken past niet in zijn toekomstplanning: "Ik denk dat ik op dit moment een goede leeftijd heb om te blijven spelen, dan is het zonde om ergens op de bank te gaan zitten."

Het afhouden van de Deense interesse ten spijt, is het niet voor honderd procent zeker dat Olij deze winter bij Sparta blijft. "Er is wel een aantal dingen voorbijgekomen", geeft de keeper toe. "We zijn gewoon heel goed onze keuzes aan het afwegen bij elkaar en uiteindelijk gaan we de goede keuze maken. Of dat nu is of in de zomer, dat weet ik nog niet. We gaan zien wat er gaat gebeuren."