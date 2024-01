Woerts heeft een duidelijke mening over beloftenploegen in de Keuken Kampioen Divisie

Waar een groot deel van de Keuken Kampioen Divisie-volgers fel tegenstander is van de aanwezigheid van beloftenploegen, is Chris Woerts juist van mening dat er nóg meer bij moeten komen. Met Jong Ajax, Jong AZ, Jong FC Utrecht en Jong PSV zijn de beloften al goed vertegenwoordigd op het tweede niveau, maar met het oog op de toekomst vindt Woerts dat het goed dat er dus nog meer beloftenploegen hun intrede gaan maken.

Spelers als Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong en Ryan Gravenberch maakten eerst allemaal vlieguren in de Keuken Kampioen Divisie voordat ze door Ajax rijp genoeg werden geacht om aan te sluiten bij de hoofdmacht en wedstrijden te spelen in de Eredivisie. Voorstanders van beloftenploegen op het tweede niveau zijn dan ook van mening dat de aanwezigheid van onder meer Jong Ajax en Jong PSV niet alleen goed is voor de ontwikkeling van de spelers zelf, maar ook voor de eerste elftallen. Zij hebben daar op den duur profijt van, zowel sportief als financieel.

Artikel gaat verder onder video

Maar er klinkt tegelijkertijd ook veel kritiek op de aanwezigheid van Jong-ploegen in de Keuken Kampioen Divisie. Niet in de laatste plaats omdat vooral bij Jong Ajax, Jong PSV en eerder deze week ook Jong AZ veel eerste elftalspelers meedoen. Zo kan het zomaar zijn dat FC Den Bosch tegen een ‘verzwakt’ beloftenelftal speelt en De Graafschap een week later een versterkte ploeg tegenover zich krijgt. Niet eerlijk dus, vinden de tegenstanders van de beloftenploegen. Woerts is van mening dat de Keuken Kampioen Divisie zich niet zo moet aanstellen. “Heel goed. Er moeten meer beloftenploegen in komen, dan krijgen ze meer weerstand”, zegt hij in gesprek met FCUpdate.nl.

Woerts vindt het belachelijk dat clubs uit de Keuken Kampioen Divisie wel heel graag geld willen zien, maar tegelijkertijd tegenstander zijn van de intrede van meer beloftenploegen. “Ze willen allemaal de lusten, maar niet de lasten. Ze willen wel negen miljoen euro subsidie vanuit de Eredivisie. Maar als de Eredivisie dan zegt ‘nee, we willen meer jeugdelftallen in de KKD want we willen de weerstand vergroten zodat ze wat weerbaarder kunnen worden en sneller kunnen doorstromen in de Eredivisie’, dan schreeuwen ze moord en brand. Wat een onzin. Ze moeten dankbaar zijn dat ze zoveel geld krijgen van de Eredivisie.”

Bekijk het hele fragment van Woerts over de Keuken Kampioen Divisie op YouTube of hieronder.